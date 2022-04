हुंडई (Hyundai) भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालंकि कार मेकर ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे इसी साल लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यह कार दिवाली के आसपास फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में दस्तक दे सकती है। Also Read - Electric Scooters की दिक्कतों को भूल Ola ने किया बड़ा दावा, लॉन्च करेगा बिना ड्राइवर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार

Hyundai Ioniq 5 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY) 2022 की विनर रही है। कार के नाम में इस्तेमाल हुआ IONIQ शब्द “ion” और “unique” का कॉम्बीनेशन है। इसे कंपनी के ‘बियॉन्ड मोबिलिटी’ स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म, E-GMP (इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) पर बनाया जाएगा। Also Read - Battery Swapping Policy: चार्जिंग की झंझट होगी खत्म, इस तरह दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

Kona EV के बाद Ioniq 5 हुंडई का दूसरा इलेक्ट्रिक वीइकल है। इसमें U शेप का डुअल LED लाइटिंग सिस्टम, LED टेललैंप, पॉप आउट डोर हैंडल, 20 इंच के वील और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर दिए गए हैं। कार के प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स में हेड्स-अप डिस्प्ले, ब्लूलिंक कनेक्टिविटी के साथ 12-12 इंच की ट्विन स्क्रीन शामिल हैं। Also Read - कार के एयरबैग में हुई गड़बड़ तो कंपनी भरेगी जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

ग्लोबल मार्केट में, Hyundai Ioniq 5 को दो पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ आती है। पहला सिंगल-मोटर लेआउट है जो 169hp की पावर और 350Nm का पीक टार्क जनरेट करता है। वहीं टॉप वेरिएंट में डुअल-मोटर, ऑल-वील-ड्राइव लेआउट मिलता है, जो 325hp की पावर और 605Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

इसमें दो तरह के बैटरी पैक मिलते हैं। पहला 72.6kWh का है, जो मैक्सिमम 481 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। वहीं दूसरा बैटरी पैक 58kWh का है जो फुल चार्ज पर 385 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। EV में 800V बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है जो अल्ट्रा-रैपिड चार्जिंग की कैपेसिटी के साथ आती है। इसके साथ ही Ioniq 5 220kW DC चार्जर का इस्तेमाल करके बैटरी को सिर्फ 18 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।

भारत में लॉन्च होने के बाद Hyundai Ioniq 5 का मुकाबला Kia EV6 से होगा। इस इलेक्ट्रिक कार को अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा।

100% electric ⚡️ with available reverse two-way charging 🔌? With all that and more, we’re in 3008 with the first-ever Hyundai #IONIQ5! 😎⚡️ pic.twitter.com/x2hpWaggm0

