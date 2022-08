Hyundai Motor India में इस साल अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 को लॉन्च कर सकती है। यह Electric Crossover ग्लोबल मार्केट में पहले से ही मौजूद है। अब इसे हाल के दिनों में चेन्नई में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। Also Read - New Hyundai MPV टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, Maruti Ertiga और XL6 को देगी टक्कर

हालांकि टेस्ट की जा रही Hyundai Ioniq 5 को कवर किया गया था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध होने की वजह से इसकी काफी सारी डिटेल्स पहले ही सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं इस Electric Car के बैटरी पैक, रेंज और दूसरी डिटेल्स के बारे में…

अपने सिबलिंग मॉडल EV6 की तरह Ioniq 5 हुंडई ग्रुप के ई-जीएमपी प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। हुंडई की इस अपकमिंग कार में 58kWh बैटरी पैक मिलेगा। कंपनी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इसका बेस वर्जन लॉन्च करेगी। कंपनी का दावा है कि Ioniq 5 को एक बार चार्ज करने पर 383 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी।

100% electric ⚡️ with available reverse two-way charging 🔌? With all that and more, we’re in 3008 with the first-ever Hyundai #IONIQ5! 😎⚡️ pic.twitter.com/x2hpWaggm0

— Hyundai USA (@Hyundai) April 18, 2022