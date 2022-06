Hyundai ने अपनी इलेक्ट्रिक सिडैन Ioniq 6 से पर्दा हटा दिया है। यह कंपनी के Ioniq EV सेगमेंट में तीसरा इलेक्ट्रिक वीइकल है। इस लाइन-अप में रेट्रो-स्टाइल Hyundai Ioniq 5 क्रॉसओवर और Ioniq हैचबैक पहले से ही मौजूद हैं। Hyundai Ioniq 6 सिडैन को 2020 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर शो किया गया था। Also Read - Hyundai Stargazer MPV: धमाल मचाने आ रही हुंडई की नई कार, मारुति और किआ की गाड़ियों को मिलेगी टक्कर

Hyundai Ioniq 6 की लंबाई 4,855 mm, चौड़ाई 1,880 mm और ऊंचाई 1,495 mm है। वहीं इसका वीलबेस 2,950 mm है। साइज की बात करें तो यह Electric Car Tesla Model 3, Polestar 2 और BMW i4 के लगभग बराबर है।

The #IONIQ6 Design Unveil. Also Read - Hyundai Creta N Line: गजब लुक और कई खूबियों से भरपूर है हुंडई की नई कार, तस्वीरों में देखें पूरा डिजाइन

The Electrified #Streamliner IONIQ 6 is an emotional convergence of functionality and aesthetics.

Discover the exterior and interior design of the IONIQ 6 and stay tuned at https://t.co/Vf6Ix52cX5. #Hyundai pic.twitter.com/RklDoeWXVS

— Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) June 28, 2022