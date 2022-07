Hyundai ने एक नई स्पोर्ट्स कार को टीज किया है। यह कंपनी की की N परफॉर्मेंस कारों के लाइन-अप में शामिल होगी। इसे 15 जुलाई को ब्रांड के एनुअल N Day पर पेश किया जाएगा। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में… Also Read - Hyundai Alcazar हुई सस्ती, अब ₹55000 कम में खरीदें यह शानदार SUV

हुंडई के नए मॉडल को इसके सोशल मीडिया चैनलों पर टीज किया गया है। इसमें Hyundai की अपकमिंग कार को हल्की रोशनी में कपड़े में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। इसमें सिर्फ कार का शेप नजर आता है। इसका सिल्हूट, बोनट और स्ट्रेच्ड वीलबेस इशारा करते हैं कि यह नई परफॉर्मेंस कार किसी भी मौजूदा हुंडई मॉडल से अलग होगी। Also Read - फोटोज देखकर उड़ जाएंगे होश! आ रही गजब डिजाइन और फीचर्स वाली Hyundai Ioniq 6 इलेक्ट्रिक कार

Which Hyundai N would you expect to start a new chapter of driving fun? #Hyundai pic.twitter.com/gEyFKwQeM7

The #HyundaiN Day is coming.

हुंडई के सोशल मीडिया पर भी जारी एक और तस्वीर नई हुंडई Ioniq 6 के रियर एंड को दिखाती है। इसमें एक बड़ा रेस-स्पेक रियर विंग सेटअप देखा जा सकता है। यह बतलाता है कि Ioniq 6 का नया वेरिएंट भी जल्द लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके साथ Ioniq 5 N भी डेब्यू कर सकती है। इसे लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।

We love it too!

The new #IONIQ6 took hearts and headlines by storm.

And we just got started!

Thanks for the warm welcome @WIRED, @carWOWuk, @BBC_TopGear, and all others!#Hyundai pic.twitter.com/Y9iGEeF3wb

— Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) July 6, 2022