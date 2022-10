Jeep Avenger EV के कॉन्सेप्ट को इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था। अब कंपनी ने इस Jeep Avenger 4×4 इलेक्ट्रिक SUV का ऑल-वील-ड्राइव वर्जन पेरिस मोटर शो में पेश किया है। यह नया कॉन्सेप्ट, ऑरिजनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग दिखता है। इसमें ऑल-टेरेन टायर्स के साथ अलॉय वील के लिए रूफ रैक और फ्लेयर्ड फेंडर दिए गए हैं। इसी के साथ अब कार मेकर ने इसके पावरट्रेन, रेंज और इंटीरियर का भी खुलासा किया है। Also Read - 2022 Jeep Grand Cherokee भारत में जल्द होगी लॉन्च, BMW X5 और Land Rover Discovery से होगी टक्कर

हालांकि Jeep ने इस नई मिनी SUV के बारे में टेक्निकल डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। नई जीप एवेंजर में ऑल-वील ड्राइव सिस्टम होगा जिसमें रियर एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा होगा। इसका टू-वील-ड्राइव वर्जन फ्रंट एक्सल पर सिंगल मोटर के साथ आता है, जो 156bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

Welcome to the next level of freedom.

The new Jeep® Avenger concentrates Jeep® DNA into a compact SUV that spearheads our global electrification.

The new Jeep® Avenger. Concentrated Freedom.

Drive your future. #Jeep #JeepAvenger pic.twitter.com/6IlhvLRbDO

