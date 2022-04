कावासाकी इंडिया (Kawasaki India) अपनी पॉपुलर वर्सेस 650 (Kawasaki Versys 650) मोटरसाइकिल पर भारी डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने यह कदम भारत में ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 के लॉन्च होने के ठीक बाद उठाया है। Versys 650 अब 70,000 रुपये के स्पेशल डिस्काउंट वाउचर (Special Discount Voucher) के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध है। Also Read - बिग बॉस फेम उर्फी जावेद ने खरीदी Jeep Compass SUV, जानिए इसमें क्या है खास

Kawasaki Versys 650 बाइक की कीमत 7.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। इस एक्स-शोरूम प्राइस टैग पर डिस्काउंट वाउचर को रिडीम किया जा सकता है। इसके बाद बाइक की शो-रूम कीमत 6.45 लाख रुपये हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह कि इस डिस्काउंट वाउचर को केवल 30 अप्रैल, 2022 तक रिडीम किया जा सकता है।

Kawasaki भारत में नए 2022 Versys 650 को पेश करने की तैयारी कर रही है। इस मॉडल को पिछले साल नवंबर में EICMA मोटरसाइकिल शो में भी देखा गया था। लेटेस्ट अपडेट के साथ, मोटरसाइकिल में मौजूदा मॉडल पर मिलने वाले हैलोजन सेटअप के बजाय एलईडी लाइटिंग के साथ एक नई हेडलाइट डिजाइन सहित कई बदलाव हुए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने बाइक पर एक नया ब्लूटूथ-इनेबल्ड टीएफटी कलर डिस्प्ले भी जोड़ा है। हालांकि, इन अपडेट्स के अलावा बाकी डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बाइक में 650cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड BS6 इंजन मिलता है, जो 64.8bhp की मैक्सिमम पावर और 60.7Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। बाइक के हार्डवेयर में दोनों छोर पर 17 इंच के अलॉय, इनवर्टेड फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक, फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक और पीछे सिंगल रोटर शामिल हैं।

अपकमिंग 2022 Versys 650 मॉडल की लॉन्च डिटेल की अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद इसे 2022 के आखिर में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

कावासाकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर निंजा 300 के लिए एक अपडेट टीज किया है। एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट बाइक को नए अपडेट के साथ जल्द लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसमें केवल कॉस्मेटिक बदलाव होंगे।

