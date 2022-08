हंगेरियन ब्रांड Keeway ने भारत में Benda V302C क्रूजर बाइक लॉन्च कर दी है। परफॉर्मेंस के मामले में यह मोटरसाइकल Honda Rebel 300 को पीछे छोड़ सकती है। इस बाइक बाइक को तीन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है, जिनमें ग्लॉसी ग्रे, ग्लॉसी ब्लैक और ग्लॉसी रेड शामिल हैं। हालांकि हर कलर वेरिएंट के लिए कीमत अलग-अलग है और ग्लॉसी रेड इनमें से सबसे महंगा मॉडल है। बता दें Keeway ने हाल ही में K-Light 250V क्रूजर, Vieste 300 और Sixties 300i के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की है। Keeway Benda V302C को कंपनी के लाइनअप में K-Light 250V बाइक से ऊपर रखा गया है। Benda V302C में Keeway Benda BD300 की तरह मस्कुलर और शानदार बॉडी डिजाइन मिलती है। इसमें हैवी फ्यूल टैंक, मिड-राइज हैंडलबार और मजबूत फ्रेम मिलता है, जो काफी आकर्षक दिखता है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग भी मिलती है। आइए डिटेल में जानते हैं कंपनी की लेटेस्ट लॉन्च हुई बाइक के बारे में…

