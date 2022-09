Keeway ने भारतीय बाजार में दो नई स्पोर्ट बाइक K300 N और K300 R लॉन्च की हैं। ये दोनों बाइक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं और इनमें काफी समानताएं हैं। K300 N एंगल्ड पैनल और आकर्षक स्पोर्टी स्टाइल की बाइल है, जबकि K300 R को क्लिप-ऑन हैंडलबार के साथ शानदार लुक दिया गया है। Also Read - कर रहे हैं बाइक या स्कूटर की सवारी? जरूर जान लें ये 5 Traffic Rules, वरना देना होगा भारी जुर्माना

इन दोनों बाइक्स में अंडरस्लंग एग्जॉस्ट, ऑल-LED लाइटिंग और डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। K300 N और K300 R दोनों को तीन कलर ऑप्शन- वाईट, रेड और ब्लैक में पेश किया गया है। हालांकि K300 N में मैट फिनिश है, जबकि K300 R के पेंट में ग्लॉसी फिनिश है। आइए डिटेल में जानते हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में… Also Read - Kawasaki W175 रेट्रो स्टाइल बाइक भारत में जल्द होगी लॉन्च! ऑनलाइन लीक हुईं डिटेल्स

Keeway K300 N बाइक की सीट हाईट 795mm है, जबकि K300 R की सीट हाईट 780mm है। K300 N का वजन 151 किलोग्राम है, जबकि K300 R का वजन 165 किलोग्राम है। वहीं K300 N की फ्यूल कैपेसिटी 12.5 लीटर और K300 R की फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर है। इसके अलावा K300 N पर 150 mm और K300 R पर 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। Also Read - Royal Enfield Meteor 350 को टक्कर देने आई धांसू बाइक, जानें कितनी है कीमत

K300 N और K300 R में 292.4cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह 8,750rpm पर 27.5hp की पावर और 7,000rpm पर 25 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता बनाता है। इसके साथ ही दोनों बाइक्स में स्लिपर क्लच से जुड़ा 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। जहां तक ​​चेसिस का सवाल है दोनों बाइक्स में स्टील ट्रेलिस फ्रेम है, जो 37 mm फोर्क और मोनोशॉक के साथ आता है।

ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए फ्रंट में 292 mm डिस्क पर 4-पिस्टन कैलिपर और रियर 220 mm डिस्क पर सिंगल-पिस्टन कैलिपर को स्टैंडर्ड तौर पर ABS के नीचे लगाया गया है। इसके टायर का साइज वैसा ही है जैसा इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में पाया जाता है। इसमें कास्ट अलॉय रिम्स के साथ 110/70-17 टायर फ्रंट और रियर में 140/60-17 टायर दिए गए हैं।

K300 N की कीमत 2.65 लाख से 2.85 लाख रुपये के बीच है। वहीं K300 R की कीमत 2.99 लाख-3.20 लाख के बीच रुपये है। यह कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं।

Introducing the fun twins! The #K300R and The #K300N. Cause the fun should never end!

K300 N price starts at just INR. 2.65 Lakhs and at just INR. 2.99 Lakhs for the K300 R.

Book yours online at INR 10,000/-

Please visit : https://t.co/TZ4YeuD8Jb or call:7328903004

T&C* Apply pic.twitter.com/usqT9sojyo

— KeewayIndia (@keeway_india) September 15, 2022