Keeway India ने नई रेट्रो-स्टाइल वाली SR 125 बाइक लॉन्च की है। इस बाइक का डिजाइन काफी सिंपल है। इसमें टियर-ड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 14.5-लीटर की है। इसमें एक कॉम्पैक्ट साइड पैनल भी है जो इसके बॉडीवर्क को बेहतर बनता है। Keeway SR125 भारत में सभी Keeway डीलरशिप पर तीन कलर ऑप्शन – ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी रेड और ग्लॉसी वाईट में उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

Keeway SR125 बाइक के ऊपर एक सिंगल-पॉड कलर डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें छोटा, हलोजन हेडलाइट है। इसकी सिंगल-पीस सीट को टैन ब्राउन कलर दिया गया है। वहीं इसका टेल सेक्शन सुपर-मिनिमल है, जिसमें छोटा फेंडर, राउंड टेल-लाइट और इंडीकेटर मौजूद हैं।

The #SR125 is a retro classic design with seamless blend of convenient features and old school vibe.

Price starts at just Rs. 1.19 Lakhs* Only.

For More Details visit: https://t.co/TZ4YeukZv3 or call: 7328903004

Book yours online at INR 1000/-

T&C* Apply#KeewayIndia #India pic.twitter.com/Rf7vFtirgT

— KeewayIndia (@keeway_india) October 13, 2022