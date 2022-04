Kia Carens भारत में मंहगी हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में 60000 रुपये का इजाफा कर दिया है। किआ की इस MPV को भारतीय बाजार में 8.99 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। अब इसकी शुरुआती कीमत साढ़े 9 लाख रुपये से अधिक है। इसे लॉन्च हुए फिलहाल केवल 2 महीने ही हुए हैं और कंपनी ने इसकी कीमत में इजाफा कर दिया है। इसके कई वेरिएंट आते हैं। आइये, कार की नई कीमत और सभी फीचर्स जानते हैं। Also Read - Kia Niro SUV से उठा पर्दा, जब चाहें तब बन जाएगी इलेक्ट्रिक कार

कंपनी ने इसे 5 वेरिएंट में पेश किया है। इसमें Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury और Luxury Plus शामिल है। कीमत में इजाफा होने के बाद अब Kia Carens के बेस वेरिएंट की कीमत 9.60 लाख रुपये (एक्स शोरुम) हो गई है। कंपनी ने इसे 8.99 लाख रुपये में लॉन्च किया था। वहीं, कार के टॉप वेरिएंट की कीमत अब भारत में 16.59 लाख रुपये है। बता दें कि इसे भारत में इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर सभी मॉडल को अपटेडेट प्राइज के साथ लिस्ट किया गया है।

कंपनी ने घोषणा की थी कि 2 महीने के भीतर Kia Carens कार बुकिंग के मामले में 50,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर चुकी है। लोगों के बीच Luxury और Luxury Plus वेरिएंट को काफी पसंद किया जा रहा है। पिछले महीने यानी मार्च, 2022 में कंपनी ने इसकी 7000 यूनिट्स बेची हैं।

Kia Carens के मुख्य फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो 2022 Kia Carens 3 इंजन ऑप्शन में आती है। इसमें 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर, 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। इसका पेट्रोल इंजन 113bhp की अधिकतम पावर और 144Nm का टॉर्क, टर्बो पेट्रोल इंजन 138bhp की पावर और 242Nm का टॉर्क और डीजल इंजन 113bhp की पावर औक 250Nm का टॉर्क देता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक और 6 स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

केबिन को देखें तो इसमें 6 और 7 सीटर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसका केबिन वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 8 स्पीकर के साथ बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम से लैस है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, चार डिस्क ब्रेक और रियर पार्किंग सेंसर फीचर्स मिलते हैं।