Kia Carens ने ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (GNCAP) के क्रैश टेस्ट में 3-स्टार रेटिंग हासिल की है। यह अडल्ट और बच्चों दोनों की सेफ्टी के लिए है। जैसा कि GNCAP क्रैश टेस्ट में स्टैंडर्ड है, कैरेंस की टेस्टिंग इसके सबसे बेसिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन में की गई। कैरेंस के सभी सेफ्टी फीचर्स इसके बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड हैं। Also Read - Kia EV6: लॉन्च से पहले इस इलेक्ट्रिक कार ने मारी बाजी, NCAP से मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

Kia Carens के टेस्ट किए गए मॉडल में 6 एयरबैग, ESC, सीटबेल्ट प्रीटेंशनर, ABS, ऑल वील डिस्क ब्रेक, ब्रेक असिस्ट सिस्टम और TPMS लगे हैं। इसकी एवरेज रेटिंग 3-स्टार है। GNCAP के प्रोटोकॉल के तहत Carens टेस्टिंग किया जाने वाला लेटेस्ट मॉडल है।

The made in India #Carens was tested in its most basic safety specification, fitted with six airbags & #ESC as standard, achieving 3 stars for adult & 3 stars for child occupant protection.

Watch the full video: https://t.co/Ra4FJHymqP#SaferCarsForIndia pic.twitter.com/XawHEZ7ndG

— GlobalNCAP (@GlobalNCAP) June 23, 2022