Kia India जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EV6 लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। ग्राहक 3 लाख रुपये के टोकन अमाउंट के साथ इस कार को बुक कर सकते हैं।

Kia EV6 को भारत के 12 शहरों में 15 चुनिंदा डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। ग्राहक EV6 को किआ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। हाल में इस कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

The wheels of progress must be powered not just by fuel but an inspiration.

The wheels of progress must be powered not just by fuel but an inspiration.

Presenting the most inspiring Kia ever – the fully electric Kia EV6.

