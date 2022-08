Kia India जल्द ही सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। 2022 Kia Seltos को अपडेटेड डिजाइन, एडवांस केबिन फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी के साथ लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह कि नई सेल्टॉस को लाने की बजाय कंपनी ने मौजूदा Seltos में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग जोड़े हैं। इसका मतलब है कि अब इस SUV के बेस मॉडल पर भी 6 Airbag मिलेंगे। Also Read - Grand Vitara Vs Creta Vs Seltos: नई विटारा, क्रेटा या सेल्टॉस? कौन सी SUV है बेहतर, जानें इंजन और माइलेज की पूरी डिटेल

Kia ने इस साल की शुरुआत में Carens MPV को लॉन्च किया था। यह कंपनी की पहली ऐसी कार थी, जिसके बेस वेरिएंट के साथ 6 एयरबैग मिलते हैं। अब Kia Seltos पर भी स्टैंडर्ड तौर पर 6 Airbags मिलेंगे। इससे पहले सेल्टॉस के बेस मॉडल में 4 एयरबैग मिलते थे। वहीं सिर्फ इसके टॉप मॉडल HTX+, X-Line, GTX(O) और GTX+ (GT Line) पर 6 एयरबैग दिए गए थे।

Kia Seltos SUV के फीचर्स

Kia Seltos SUV में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), HAC (हिल असिस्ट कंट्रोल), ब्रेक असिस्ट, वीइकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) के साथ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा फीचर्स के मामले में इस SUV में Apple CarPlay और Android Auto के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एंबियंट लाइटिंग दी गई है।

Kia Seltos SUV का इंजन

Kia Seltos में दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इनमें 1.5-लीटर 4-सिलेंडर NA पेट्रोल, 1.4-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन शामिल हैं। इसका NA पेट्रोल इंजन 115PS की पावर और 144Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसका टर्बो पेट्रोल इंजन 140PS की पावर और 242Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन 115PS की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है।

इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं।

Kia Seltos की कीमत

Kia Seltos की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.45 लाख रुपये के बीच है। यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है। भारतीय बाजार में इस SUV का मुकाबला MG Astor, Skoda Kushaq, Hyundai Creta और VW Taigun से है। इसी के साथ सेल्टॉस का अपडेटेड मॉडल अपकमिंग Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी कारों से होगा।