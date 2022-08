Kia जल्द ही New Sonet SUV लाने वाली है। नए मॉडल में कुछ स्पोर्टियर कॉस्मेटिक अपडेट मिलेंगे। दरअसल कंपनी ने Kia Sonet X-Line का टीजर वीडियो जारी किया है। इसमें कार का फ्रंट ग्रिल, LED DRL और ब्रांड के लोगो के साथ बोनट दिखाया गया है। उम्मीद है इस नई कार को मैट ग्रेफाइट पेंट स्कीम में लाया जाएगा। आइए डिटेल में जानते हैं अपकमिंग Sonet X-Line के बारे में… Also Read - Top 5 SUVs with best mileage: Maruti Suzuki Grand Vitara से Hyundai Creta तक, ये हैं सबसे बढ़िया माइलेज वाली टॉप 5 SUV

Kia Sonet X-Line का डिजाइन

Sonet X-Line में ORVMs पर ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट, ग्रिल पर पियानो ब्लैक फिनिश, फॉक्स स्किड प्लेट्स और फॉग लैंप असेंबली को स्पोर्टी अंदाज में पेश किया जाएगा। इसके अलावा नई सॉनेट को मैट ग्रेफाइट फिनिश में बड़े अलॉय वील्स के साथ भी पेश किया जा सकता है। पीछे की तरफ, मॉडल में ‘X-Line‘ बैज और टेललैंप्स को जोड़ने वाला एक डार्क क्रोम बार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट इसके शार्क फिन एंटीना, रियर स्किड प्लेट, डुअल एग्जॉस्ट टेललैंप्स और टेलगेट गार्निश पर भी देखा जाएगा।

Kia Sonet X-Line के फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Sonet के इंटीरियर में स्पोर्टी डार्क थीम के साथ-साथ हनीकॉम्ब पैटर्न और कॉन्ट्रास्टिंग ग्रे स्टिचिंग के साथ डार्क लेदर अपहोल्स्ट्री मिल सकती है। इसक कार में वायरलेस फोन चार्जर, लेदरेट डोर ट्रिम और अपहोल्स्ट्री, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरीफायर, 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूवीओ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 7 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, वॉयस कमांड, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

Kia Sonet X-Line का इंजन

Sonet X-Line वेरिएंट में 1.5 लीटर टर्बो डीजल और 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है। इन्हें क्रमशः 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। इसमें डीजल इंजन 113bhp की पावर 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पेट्रोल इंजन 172Nm का पीक टॉर्क और 118bhp की पावर जनरेट करता है।

Kia Sonet X-Line की कीमत

Sonet का स्पोर्टियर वेरिएंट GTX+ ट्रिम पर बेस्ड होगा। वहीं इसकी कीमत GTX+ वेरिएंट के मुकाबले लगभग 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है।