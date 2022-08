Kia India की पॉपुलर कार Sonet को भारतीय बाजार (Indian Car Market) में दो साल पूरे होने वाले हैं। इस कार की अच्छी डिमांड को देखते हुए कंपनी अब इसका स्पेश एडिशन Kia Sonet X-Line लॉन्च करने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपकमिंग कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में डीलर्स से काफी जानकारी जुटा ली गई है। उम्मीद है Kia Sonet X-Line में पिछले साल लॉन्च हुई Seltos X-Line की तरह विजुअल अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी अपकमिंग कार को पिछले कुछ हफ्तों से टीज कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे इस साल सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि Kia की इस नई कार में क्या कुछ खास होगा… Also Read - 5 New Upcoming Sub-4 Meter SUV: Mahindra XUV300 Facelift से लेकर Baleno CROSS तक, भारत में लॉन्च होंगी ये 5 धांसू SUV

Rare and Unexpected! Sonet X line is all that and more. Also Read - Maruti और Hyundai की बढ़ेगी मुश्किल! Kia India ला रही 3 जबरदस्त कारें

Coming soon. Also Read - भारत में जल्द लॉन्च होगी Kia Sonet X-Line, टीजर में दिखी पहली झलक

Know more: https://t.co/UL6R5ZPQeV#Kia #KiaIndia #TheSonetXLine #TheNextFromKia #MovementThatInspires #TheRareKind

— Kia India (@KiaInd) August 26, 2022