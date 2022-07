Mahindra and Mahindra भारत में 15 अगस्त, 2022 को 5 New Born Electric SUVs को पेश करेगी। कंपनी ने एक टीजर के जरिए इस बात की पुष्टि की है। नए टीजर में कूप SUV, कॉम्पैक्ट SUV और एक मिड साइज की SUV समेत 5 अलग-अलग स्टाइल वाली SUVs को दिखाया गया है। इससे पहले एक टीजर में कंपनी ने खुलासा किया था कि वो Born Electric रेंज के तहत 3 इलेक्ट्रिक SUV पेश करेगी। Also Read - Mahindra XUV 700 में आई खराबी, कंपनी ने किया रीकॉल

महिंद्रा पहले ही 7 Born Electric सीरीज की अनाउंसमेंट कर चुकी है। इस कड़ी में 5 SUVs से एक साथ पर्दा हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें 2025-26 तक लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Nexon EV को टक्कर देने आ रही Electric Mahindra XUV400, जानें क्या हो सकती है कीमत

New Born Electric SUVs को चेन्नई में Mahindra Research Valley (MRV) में इसके इंजीनियरिंग और R&D सेंटर में डेवलप किया। इसके लिए महिंद्रा लगभग 900 इंजीनियरों की भर्ती कर रही है।

इन 5 मॉडलों में से चार ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वीइकल होंगे। वहीं पांचवां मॉडल XUV400 होने की उम्मीद है, जिसे 2022 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा, महिंद्रा ने एक नई कूप SUV भी शो की है जिसे महिंद्रा XUV900 Electric SUV कूप नाम दिया जा सकता है। इसके अलावा Mahindra एक इलेक्ट्रिक मिड-साइज SUV को भी शो कर सकती है, जो XUV700 के साइज के बराबर होगी।

New Born Electric SUVs का डिजाइन

टीजर से पता चलता है कि नई बोर्न इलेक्ट्रिक SUVs में सामने की तरफ ‘C’ शेप के LED DRL दिए जाएंगे। पीछे की तरफ इनमें LED लाइट बार हैं। नए टीजर से नई SUV के साइड बॉडी प्रोफाइल का पता चलता है। इसके एक और टीजर में सेंटर कंसोल में रोटरी डायल के साथ इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक डुअल स्क्रीन दिखाई देती है।

New Born Electric SUVs के फीचर्स

उम्मीद है Born Electric SUVs डैशबोर्ड में एसी वेंट के साथ शानदार केबिन मिलेगा। इसके अलावा ये SUVs पैनोरमिक सनरूफ और हेक्सागोनल, टू-स्पोक स्टीयरिंग वील के साथ आ सकती हैं। इन बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।