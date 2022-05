महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक (Mahindra Atom Electric) क्वाड्रिसाइकिल को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसे 2018 ऑटो एक्सपो में शो किया गया था। महिंद्रा एटम को पहले त्योहारी सीजन 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसके लॉन्च में देरी हुई है। लॉन्च किए जाने के बाद एटम भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्वाड्रिसाइकिल बन जाएगी। Also Read - Bajaj और Royal Enfield की बाइक खरीदना हुआ महंगा, कंपनियों ने बढ़ा दिए दाम

सरकार ने Atom को नॉन-ट्रांसपोर्ट वीइकल के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी दे दी है। Mahindra Atom का मुकाबला Bajaj Qute से होगा, यह अभी केवल IC इंजन के साथ आती है। बजाज ऑटो इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट पर काम कर रही है।

एटम के वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स से जुड़े डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक को 4 वेरिएंट- K1, K2, K3 और K4 में पेश किया जाएगा। इसके बेस वेरिएंट K1 और K2 में 7.4 kWh / 144 Ah बैटरी पैक मिलेगा जबकि K3 और K4 वेरिएंट में 11.1 kWh / 216 Ah बैटरी पैक दिया जाएगा। बैटरी पैक के आधार पर, महिंद्रा एटम की रेंज अलग-अलग होगी। K1 और K2 के लिए बैटरी पैक का वजन 98 किलोग्राम है जबकि K3 और K4 का 145 किलोग्राम है। इस वीइकल में ड्राइवर समेत 4 लोग बैठ सकते हैं।

फिलहाल महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक की रेंज का खुलासा नहीं किया गया है। इसकी डिटेल आने वाले हफ्तों में सामने आएगी। हालांकि महिंद्रा एटम K1 और K2 की रेंज K3 और K4 से कम होगी। महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक रेंज 80-100 किलोमीटर में होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है।

The Mahindra ATOM is a quadricycle powered by our tried and tested, 48 V powertrain that is currently being used in over 11,000 electric vehicles on Indian roads. Here’s a vehicle that will revolutionize last-mile commute in India. #DriveElectric #VocalForLocal pic.twitter.com/mh9tAg0uIn

