Mahindra and Mahindra ने जुलाई 2021 में Bolero Neo लॉन्च की थी। कंपनी अब इस SUV का नया वर्जन लाने का प्लान बना रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2022 के आखिर तक बोलेरो नियो का लॉन्ग वर्जन लाएगी। इस अपकमिंग कार को Bolero Neo Plus कहा जाएगा।

Mahindra Bolero Neo Plus को 7-सीट और 9-सीट कॉन्फिगरेशन के साथ लाया जाएगा। इसकी थर्ड रो में लगेज एरिया में साइड फेसिंग बेंच-टाइप सीट्स दी जा सकती हैं। आइए डिटेल में जानते हैं महिंद्रा की इस अपकमिंग SUV में क्या कुछ खास होगा…

Mahindra Bolero Neo Plus का साइज

रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग मॉडल की लंबाई 4400mm, चौड़ाई 1795mm और ऊंचाई 1812mm होगी। इसका वीलबेस 2680mm का होगा। वहीं इसका 5-सीटर वर्जन 3995mm लंबा, 1795mm चौड़ा और 1817mm लंबा है। बोलेरो नियो प्लस को P4 और P10 वेरिएंट में पेश किया जाएगा।

Mahindra Bolero Neo Plus के फीचर्स

इस अपकमिंग कार में नए MID डिस्प्ले के साथ नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, माउंटेड कंट्रोल के साथ टिल्ट एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग वील, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, फ्रंट आर्म रेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ईको मोड वाला एसी और कई शानदार फीचर दिए जाएंगे।

Mahindra Bolero Neo Plus का इंजन

महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस वही 2.2 लीटर डीजल इंजन होगा जो इसके 5-सीटर वर्जन में मिलता है। यह इंजन 4,000rpm पर 118bhp की मैक्सिमम पावर और इकोनॉमी मोड में 3,600rpm पर 94bhp की पावर जनरेट करता है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है।

Mahindra Bolero Neo Plus की कीमत

Mahindra Bolero Neo फिलहाल 5 वेरिएंट में आती है। इसमें N4, N8, N10R, N10 और N10Option शामिल हैं। मौजूदा Neo मॉडल की कीमत 9.29 लाख रुपये से शुरू होकर 11.78 लाख रुपये तक जाती है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं। ऐसे में Mahindra Bolero Neo Plus की कीमत 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

Mahindra Scorpio N भी जल्द होगी लॉन्च

महिंद्रा 27 जून 2022 को नई जनरेशन की स्कॉर्पियो को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसे ‘बिग डैडी ऑफ SUV’ टैगलाइन दिया है। नई Mahindra Scorpio N में अधिक बेहतर डिजाइन, एडवांस फीचर्स और पावरफुल इंजन (डीजल और पेट्रोल) दिया जाएगा।