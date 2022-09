Mahindra Bolero Neo कंपनी की पॉपुलर बोलेरो SUV का स्पोर्टियर वर्जन है। इसे साल 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अब Mahindra and Mahindra ने इसे अपडेट किया है। नई Bolero Neo अब कई नए फीचर्स और ‘ट्विन पीक्स’ लोगो के साथ पेश किया गया है। नया लोगो स्टीयरिंग वील और कार की चाबी पर भी देखा जा सकता है। Also Read - New Mahindra Bolero: नए अवतार में आ रही महिंद्रा बोलेरो, लीक तस्वीर में दिखी झलक

2022 Mahindra Bolero Neo कुल चार वेरिएंट ऑप्शन N4, N8, N10 और N10 (O) में उपलब्ध है। हाल में इसका एक वीडियो लीक हुआ है। आइए जानते हैं इस SUV में क्या-क्या बदलाव हुए हैं…

Mahindra Bolero Neo का डिजाइन

Bolero Neo में नया ट्विन पीक्स लोगो दिया गया है, जो इसके फ्रंट ग्रिल की वर्टिकल स्लैट्स के बीच में है। इसमें फॉग लैंप और DRL के साथ हैलोजन हेडलैम्प्स, किनारों में ब्लैक लाइन, महिंद्रा थार पर भी देखे गए ब्लैक फिनिश्ड डोर हैंडल और मैनुअल ऑपरेटेड ORVM मिलते हैं। वहीं इसमें पीछे की तरफ दो रिफ्लेक्टर लाइट के साथ रियर वाइपर और वॉशर, स्पेयर वील और ब्रेक लैंप दिए गए हैं। N10 बैजिंग से पता चलता है कि यह Bolero Neo का टॉप वेरिएंट है।

Mahindra Bolero Neo N10 (O) को 5 कलर ऑप्शन- नेपोली ब्लैक, रॉकी बेज, मैजेस्टिक सिल्वर, हाईवे रेड और पर्ल वाईट में खरीदा जा सकता है।

Mahindra Bolero Neo का साइज

बोलेरो नियो की लंबाई में 3995 mm, चौड़ाई में 1795 mm और ऊंचाई में 1817 mm है। वहीं इसका वीलबेस 2680mm है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस 180mm है। इस SUV में 15 इंच के अलॉय वील्स दिए गए हैं।

Mahindra Bolero Neo की खूबियां

नई Mahindra SUV के इंटीरियर को बेज और ब्लैक कलर स्कीम में तैयार किया गया है। यह 7 सीटर (3+2+2) सीटिंग में आती है। इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टिल्ट स्टीयरिंग वील माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें ब्लूटूथ, USB और ऑक्स के साथ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12वी पावर सॉकेट और पावर विंडो जैसी खूबियां मिलती हैं। Neo N10(O) में फ्रंट आर्म रेस्ट और हेड रेस्ट भी हैं।

Mahindra Bolero Neo का इंजन

Bolero N10 (O) में 1.5 लीटर, 3 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 3750 rpm पर 100hp की पावर और 1750 rpm पर 260Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है।

Mahindra Bolero Neo की कीमत

Mahindra Bolero Neo की कीमत 9.29 लाख रुपये से 11.79 लाख रुपये के बीच है। यह कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक है।