Mahindra Bolero PikUp Electric जल्द लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने इसका ऑफिशियल टीजर जारी किया है। YouTube पर शेयर किए गए 10 सेकेंड के टीजर में कंपनी ने 'Future of pick-ups'टैगलाइन यूज किया है। कंपनी ने Arriving Soon वाले वीडियो में इस पिक-अप वैन की झलक दिखाई है। इस टीजर में बोलेरो पिकअप के डिजाइन के लिए ब्लू लाइन का यूज किया गया है। इसके पीछ कंपनी की नई स्ट्रेटेजी हो सकती है।

महिन्द्रा ने इससे पहले Treo इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर के लिए भी ब्लू शेड का यूज किया था। बता दें कि Mahindra Treo भारत में बिकने वाली एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर है। करीब 5 साल पहले कंपनी ने e20 और e20 Plus इलेक्ट्रिक कार के लिए भी ब्लू कलर का ही यूज किया था, जो दर्शाता है कि कंपनी की अपकमिंग पिक-अप वैन इलेक्ट्रिक होगी।

ऐसी होगी डिजाइन?

Mahindra Bolero PikUp Electric में मौजूदा पिकअप के मुकाबले डिजाइन में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। वीडियो टीजर में इसके फ्रंट में लगे दोनों हेडलैम्प के बीच महिन्द्रा का लोगो देखा जा सकता है। यह लोगो फ्रंट ग्रील के बिलकुल सेंटर में दिखाई पड़ता है। वहीं, पिकअप वैन के वील के फ्रेम की भी झलक टीजर में दिखी है।

महिन्द्रा बोलेरो पिकअप इलेक्ट्रिक की लोडिंग कैपेसिटी भी मौजूदा पिकअप के बराबर ही हो सकती है। यही नहीं अपकमिंग पिकअप वैन में भी ICE पावर्ड चेचिस यूज हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, महिन्द्रा बोलेरो पिकअप इलेक्ट्रिक में सिंगल चार्ज में 150km (किलोमीटर) की रेंज मिल सकती है।

शहरों में सामान डिलीवर करने के लिए इस पिकअप को कंपनी फिलहाल उतारेगी। आने वाले सालों में इसकी रेंज और लोड आदि को अपग्रेड किया जा सकता है। लंबी दूरी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल गाड़ियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज कम होती हैं। साथ ही, भारत में चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में काफी समय लगेगा।

इस साल महिन्द्रा ने अपनी EV पोर्टफोलियो को मजबूत किया है। कंपनी आने वाले 15 अगस्त को 5 नए इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा अगले महीने यानी सितंबर में XUV400 इलेक्ट्रिक SUV की प्रोडक्शन शुरू होने की भी संभावना है।