Mahindra & Mahindra अपनी 3 नई बॉर्न इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट को 15 अगस्त, 2022 को पेश कर सकती है। नए मॉडल स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड होंगे। इंडियन ऑटो मेकर ने हाल में SUV कूप का वीडियो टीज किया है, जिसे XUV900 माना जा रहा है। Also Read - Mahindra Scorpio, XUV300, Bolero...महिंद्रा की इन 5 जबरदस्त SUV पर मिल रही 46,000 रुपये तक की छूट, जानें डिटेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग XUV900 न सिर्फ ‘बॉर्न इलेक्ट्रिक’ होगी बल्कि एक ग्लोबल SUV भी होगी। नए इलेक्ट्रिक वीइकल पेश करने से पहले महिंद्रा 27 जून, 2022 को नई Scorpio N लॉन्च करेगी। Also Read - Mahindra Born Electric कॉन्सेप्ट से 15 अगस्त को हटेगा पर्दा! कंपनी लाएगी ये तीन इलेक्ट्रिक SUV

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra Born Electric में तीन SUVs शामिल होंगी। इसमें एक मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, एक मिड साइज की एसयूवी होगी और एक एसयूवी कूप हो सकती है। उम्मीद है कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV400, एसयूवी कूप के XUV900 कूप और मिड-साइज SUV EXUV700 के आसपास नाम से आ सकती है। Also Read - Mahindra Bolero Neo Plus: जल्द ही नए अवतार में आएगी महिंद्रा बोलेरो, एक साथ 9 लोग कर सकेंगे सवारी

टीजर वीडियो में, महिंद्रा ने एसयूवी के इंटीरियर पार्ट्स की झलक दिखाई देती है। टीजर के मुताबिक कार में महिंद्रा के लोगो वाली चौकोर स्टीयरिंग वील दी जाएगी। सेंटर डैशबोर्ड वीइकल के बड़े हिस्से तक फैला हुआ मालूम होता है। टीजर आगे दिखाता है कि कैसे Mahindra अपनी आने वाली SUV में फॉर्मूला E कॉन्सेप्ट को शामिल कर रही है।

The future is electrifying at Mahindra, as we’re putting sport back into electric SUVs.

Be part of the journey as we define the future.

Unveiling soon. #BornElectricVision

Know More: https://t.co/WsnktqXytF@BosePratap pic.twitter.com/yHvIbKWpZc

— Mahindra Born Electric (@born_electric) June 10, 2022