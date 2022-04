Mahindra & Mahindra भारतीय बाजार में नए इलेक्ट्रिक वीइकल पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें इसके इंटीरियर और एक्स्टीरियर की झलक दिख रही है। वीडियो को बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन टैगलाइन के साथ पोस्ट किया गया है। टीजर के मुताबिक महिंद्रा जुलाई 2022 में नई इलेक्ट्रिक SUV के तीन कॉन्सेप्ट पेश करेगी। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio जल्द होगी लॉन्च, एयरपोर्ट पर आई नजर

Born Electric SUV कॉन्सेप्ट में सेंटर कंसोल पर इंटीग्रेटेड सिंगल रोटरी नॉब, फ्यूचरिस्टिक लीवर और रैपराउंड हेडरेस्ट के साथ बकेट सीट्स दी जाएंगी। वीडियो में दिख रहे सेंटर कंसोल पर मौजूद एलईडी रेड लाइट्स इसे स्पोर्टी लुक देती हैं। इसमें स्पोर्टी अलॉय वील, रियर व्यू कैमरा के साथ ORVM भी नजर आ रहे हैं। Also Read - Mahindra XUV300 Electric कब होगी लॉन्च और कितनी मिलेगी रेंज? यहां जानें अब तक की पूरी डिटेल

इसके अलावा इंटीरियर में हेक्सागोनल टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल का डिजाइन शानदार दिखता है। इसमें Mahindra XUV700 की तरह डुअल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है। बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट में पलती LED पट्टी के साथ जुड़े सी-शेप के हेडलैंप और स्लिम LED टेललैंप मिलेंगे। Also Read - 595km रेंज और 257kmph टॉप स्पीड वाली Lotus Eletre Hyper SUV से उठा पर्दा, फोटो में देखें कार और जानें सभी फीचर्स

Distinctive design. Instinctive innovation. Brace yourself for a future that is #BornEvocative! Unveiling soon in July 2022.#BornElectricVision

— Mahindra Born Electric (@born_electric) April 12, 2022