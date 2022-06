Mahindra and Mahindra ने हाल में तीन नई इलेक्ट्रिक SUV को टीज किया था। ये नई ईवी मेकर के नए “Born Electric” प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा 15 अगस्त को इन न्यू बोर्न इलेक्ट्रिक SUV का खुलासा करेगी और फिलहाल इन्हें कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया जाएगा। Also Read - Mahindra Bolero Neo Plus: जल्द ही नए अवतार में आएगी महिंद्रा बोलेरो, एक साथ 9 लोग कर सकेंगे सवारी

जाहिर है महिंद्रा अक्सर Independence Day के आसपास नए प्रोडक्ट्स को पेश करती है। Mahindra ने नई थार को 15 अगस्त, 2020 को पेश किया था। वहीं नई XUV700 को 14 अगस्त 2021 को पेश किया गया था। Also Read - Mahindra eXUV300 इलेक्ट्रिक SUV 2023 में होगी लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

Born Electric SUV का डिजाइन

महिंद्रा नए मॉडल्स को यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्डशायर में महिंद्रा के नए डिजाइन स्टूडियो में शो किया जाएगा। महिंद्रा के इस नए स्टूडियो को ‘महिंद्रा एडवांस्ड डिजाइन यूरोप’ या मेड कहा जाता है। खास बात यह कि डिजाइन प्रताप बोस लीड कर रहे हैं जो पहले टाटा मोटर्स में काम करते थे। Also Read - Anand Mahindra को नहीं मिल पार रही अपनी ही कंपनी की कार की डिलीवरी, जानिए क्या है वजह

तीनों एसयूवी में स्पेशल C-शेप के बड़े LED डे-टाइम रनिंग लैंप दिए जाएंगे। इनमें से सबसे बड़ी एसयूवी पर, LED डे-टाइम रनिंग लैंप एक लाइट बार से जुड़े नजर आते हैं। पीछे की तरफ, LED टेल लैंप भी इसी सी-शेप के हैं। इस एसयूवी के पीछे की तरफ एक लाइट बार भी मिलता है जो दोनों टेल लैंप को जोड़ता है। बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड महिंद्रा की ये तीनों गाड़ियां कंपनी के मौजूदा वीइकल्स से अलग होंगी।

Born Electric कॉन्सेप्ट में शामिल होंगी ये गाड़ियां

जैसा कि टीजर से देखा जा सकता है कि इसमें तीन SUVs होंगी। एक सबसे छोटी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, फिर दूसरी मिड साइज की एसयूवी होगी और तीसरी सबसे बड़ी एसयूवी कूप हो सकती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपकमिंग XUV400 होने की उम्मीद है जबकि एसयूवी कूप के XUV900 कूप होने की उम्मीद है। मिड-साइज SUV XUV400 और XUV900 कूप के बीच आएगी। इसका मतलब है कि इसे XUV700 के आसपास पोजिशन किया जा सकता।

Mahindra XUV300 EV होगी XUV300 से बड़ी

Mahindra ने XUV300 EV को Auto Expo 2020 में शोकेस किया था. हालांकि, ऐसी नई रिपोर्ट्स आई हैं जो कहती हैं कि XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन ICE मॉडल से बड़ा होगा। इसकी लंबाई 4.2 मीटर होगी इसलिए यह कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं होगी। इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के 2023 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। हो सकता है कि मेकर इसे खास पहचान देने के लिए अलग नाम से पेश करेगा।

लॉन्च होने के बाद XUV300 EV का मुकाबला Tata Nexon EV से होगा।