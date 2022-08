Mahindra and Mahindra ने दो EV ब्रांडों के तहत अपने नए INGLO EV प्लेटफॉर्म और 5 Electric SUVs को पेश किया है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के लिए दो नए प्लेटफॉर्म BE और XUV भी पेश किए हैं। इनमें कॉपर में ट्विन पीक लोगो के साथ XUV और BE ब्रांड को सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Also Read - Mahindra Born Electric SUVs से आज हटेगा पर्दा, लॉन्च से पहले लीक हुए नाम

Mahindra Born Electric SUVs के नाम

महिंद्रा ने अपनी 5 नई इलेक्ट्रिक SUVs के नाम से पर्दा हटा दिया है। इनमें XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 और BE.09 शामिल हैं। इनमें से पहली चार SUVs को 2024 से 2026 के बीच लॉन्च किया जाना है।

Mahindra Born Electric SUVs का प्लेटफॉर्म

ये सभी नई कारें INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। महिंद्रा का दावा है कि यह मल्टी-सेंसनरी एक्सपीरियंस और प्लेटफॉर्म का इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क है। आने वाले समय में सभी Mahindra EVs INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म महिंद्रा ईवी आर्किटेक्चर के बेस के तौर पर काम करेगा।

Mahindra Born Electric SUVs की खूबियां

महिंद्रा का दावा है, INGLO सेगमेंट में बनी कारें बेहतर सेफ्टी फीचर्स, हाई परफॉर्मेंस, लॉन्ग रेंज और एफिशिएंसी के साथ आएंगी। नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी में सिंगल डिजिटल डिस्प्ले, सेंट्रल कंसोल, साइड-व्यू कैमरा और केबिन में ड्राइवर-ओरिएंटेड कॉकपिट दिया जाएगा। इसके अलावा इन गाड़ियों में हेड-अप डिस्प्ले, एज-टू-एज स्क्रीन, 5G नेटवर्क कैपेसिटी और ओवर-द-एयर अपडेट जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे।

महिंद्रा ने BE.05, Mahindra BE.07 और Mahindra BE.09 की डिटेल्स खुलासा किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में…

Mahindra BE.05 के डायमेंशन

Mahindra BE.05 की लंबाई 4,370 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,635 mm होगी। इसका वीलबेस 2,775mm है।

Mahindra BE.07 के डायमेंशन

Mahindra BE.07 लंबाई में 4,565 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,660 mm होगी। यह BE.05 से थोड़ा बड़ी होगी। हालांकि, इसमें वही 2,775mm का वीलबेस मिलेगा।

Mahindra BE.09

BE.09 Mahindra की BE रेंज में पेश की गई आखिरी SUV है। यह BE.05 की तरह, एक कूप-SUV है। हालांकि, महिंद्रा ने अभी तक BE.09 कॉन्सेप्ट के डायमेंशन का खुलासा नहीं किया है। Mahindra का कहना है कि BE.09 फोर सीटर कार होगी।