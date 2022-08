Mahindra & Mahindra इलेक्ट्रिक वीइकल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अपनी 5 Electric SUVs से जल्द पर्दा हटाएगी। अपकमिंग EVs कंपनी के Born Electric Vision (BEV) प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसके तहत महिंद्रा 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शो करने की तैयारी में है। इन 5 SUVs को ऑक्सफोर्डशायर यूके में 15 अगस्त 2022 को शो किया जाएगा। Also Read - लॉन्च से पहले दिखी Mahindra XUV400 Electric, रेंज के मामले में Tata Nexon EV को देगी टक्कर

जाहिर है महिंद्रा ने जुलाई 2022 में इन 5 Electric SUVs के कॉन्सेप्ट को टीज किया था। अब जैसे-जैसे इसकी ग्लोबल इवेंट की तारीख नजदीक आ रही है, कार मेकर इसके नई जानकारी को बताते हुए दूसरे टीजर रिलीज कर रही है।

Born Electric SUVs के नए टीजर के मुताबिक अपकमिंग वीइकल एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स के आएंगे। इनमें इन-कार ड्यूटी जैसे- सीट एडजस्टमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, म्यूजिक प्रीफरेंस सेटिंग्स और एम्बिएंट लाइट को कंट्रोल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अपकमिंग EVs डुअल या मल्टी-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आ सकती हैं। Mahindra का दावा है कि नई इलेक्ट्रिक कारें यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगी।

Join us on our journey to an electrifying future. Discover a destination that will energise your senses. Starting August 15, 2022.https://t.co/psJoAavexd pic.twitter.com/YNjjbyq759

