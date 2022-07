Mahindra ने भारत में 27 जून, 2022 को नई Scorpio-N लॉन्च की थी। लॉन्च के समय, कंपनी ने इस SUV के सिर्फ मैनुअल, रियर वील ड्राइव वेरिएंट्स की कीमतों की अनाउंसमेंट की थी। वहीं Mahindra Scorpio-N ऑटोमैटिक और 4-वील ड्राइव वेरिएंट की कीमतें 21 जुलाई, 2022 को जारी की जाएंगी। कीमत की घोषणा से पहले, Scorpio-N के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4WD वेरिएंट की डिटेल इंटरनेट पर लीक हो गई है। Also Read - अब खुद चलाकर देखें कैसी है Mahindra Scorpio N, इन 30 शहरों में शुरू हुई टेस्ट ड्राइव, जानें बुकिंग की डिटेल

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन 4 वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा। इसमें Z4 7-सीटर, Z8 7-सीटर, Z8L 7-सीटर और Z8L 6-सीटर शामिल हैं। वहीं इसका डीजल 2WD ऑटोमैटिक वर्जन 5 वेरिएंट में आएगा, जिनमें Z4 7-सीट, Z6 7-सीट, Z8 7-सीट, Z8L 7-सीट और Z8L 6-सीट ऑप्शन शामिल हैं। Also Read - Mahindra Scorpio N खरीदने से पहले जान लें ये 7 जरूरी बातें, 2 मिनट में पता चल जाएगी पूरी डिटेल

Mahindra Scorpio-N डीजल 4WD मैनुअल ट्रांसमिशन को 3 वेरिएंट- Z4 7-सीटर, Z8 7-सीटर और Z8L 7-सीटर में पेश किया गया है। दूसरी ओर, डीजल 4WD ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 2 वेरिएंट- Z8 7-सीट और Z8L 7-सीट में आएगा। Also Read - Scorpio N Vs Tata Safari: नई स्कॉर्पियो और टाटा सफारी में होगी तगड़ी टक्कर, जानें कौन सी SUV किस पर भारी

स्कॉर्पियो-एन 4,662 mm लंबी, 1,917 mm चौड़ी और 1,857 mm लंबी है। वहीं इसका वीलबेस 2,750 mm है। इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट 18-इंच अलॉय वील के साथ आता है, जबकि इसके मैनुअल वेरिएंट में 17-इंच डायमंड-कट अलॉय वील मिलते हैं। इसे 7 एक्सटीरियर पेंट स्कीम- डैजलिंग सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, ग्रैंड कैन्यन, एवरेस्ट वाईट, नेपोली ब्लैक, रेड रेज और रॉयल गोल्ड में पेश किया गया है।

