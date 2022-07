अगर आप Mahindra Scorpio N खरीदने का मन बनाए बैठे हैं, तो जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। Mahindra & Mahindra कल यानी 30 जुलाई, 2022 को इसकी बुकिंग लेना शुरू करेगी। वहीं इसकी डिलीवरी 26 सितंबर से शुरू होगी। Also Read - जल्द आएगी Mahindra Scorpio Classic! लॉन्च से पहले स्पॉट हुई SUV, जानें क्या होगा खास

Mahindra Scorpio N में मिलते हैं कई धांसू फीचर्स

महिंद्रा ने नई जनरेशन की Scorpio में कई एडवांस फीचर्स दिए हैं। इनमें AdrenoX AI-बेस्ड 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एयर प्यूरीफायर, बिल्ट-इन एलेक्सा वॉयस असिस्टेंस शामिल हैं।

इसके अलावा यह इलेक्ट्रिक सनरूफ, प्रीमियम 3D सोनी साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, EBD के साथ ABS, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल डिसेंट असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कार्यक्रम, रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स से लैस है।

Mahindra Scorpio N का इंजन

नई 2022 Mahindra Scorpio N को दो इंजन ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। इनमें से एक 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल और दूसरा 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन है। इसका पेट्रोल इंजन 200bhp की पावर और 370Nm (MT)/380Nm (AT) टॉर्क देता है। वहीं डीजल इंजन लो वेरिएंट पर 300Nm के साथ 130bhp और हाई वेरिएंट पर 370Nm (MT)/400Nm (AT) के साथ 175bhp की पावर जनरेट करता है। दोनों इंजनों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

Mahindra Scorpio N की कीमत

Mahindra Scorpio N की कीमत 11.99 लाख रुपये से 23.9 लाख रुपये के बीच है। इसके पेट्रोल मॉडल्स की कीमत 11.99 लाख रुपये से 20.95 लाख रुपये के बीच है। वहीं डीजल वेरिएंट की कीमत 12.49 लाख रुपये से 23.9 लाख रुपये के बीच है।

SUV मॉडल लाइनअप में डीजल इंजन के साथ तीन AWD वेरिएंट (Z4, Z8 और Z8L) शामिल हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 18.4 लाख रुपये, 21.9 लाख रुपये और 23.9 लाख रुपये है। इसके अलावा डीजल 2WD ऑटोमैटिक वेरिएंट 15.95 लाख रुपये से 21.45 लाख रुपये तक में उपलब्ध है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं।

Mahindra Scorpio N पेट्रोल-ऑटोमैटिक के तीन वेरिएंट Z4, Z8 और Z8L हैं। इनकी कीमत क्रमशः 15.45 लाख रुपये, 18.95 लाख रुपये और 20.95 लाख रुपये है।

Mahindra Scorpio N पेट्रोल मॉडल की कीमत

Z2 MT- 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z4 MT- 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8 MT- 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8L MT- 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z4 AT- 15.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8 AT- 18.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8 AT- 20.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Mahindra Scorpio N डीजल मॉडल की कीमत

Z2 MT- 12.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z4 MT- 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z6 MT- 14.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8 MT- 17.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8L MT- 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z4 AT- 15.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z6 AT- 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8 AT- 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8L AT- 21.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z4 AT AWD- 18.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8 AT AWD- 21.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Z8L AT AWD- 23.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)