इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए Mahindra की गाड़ियों की अच्छी-खासी डिमांड है। इस लिस्ट में Mahindra Bolero, Scorpio और लाइसेंस्ड सिविलियन जीप शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल देश की अलग-अलग आर्म्ड फोर्स में किया जाता है। अब कार मेकर नई जनरेशन की स्कॉर्पियो लॉन्च करने वाली है। इसे Mahindra Scorpio N नाम दिया गया है। उम्मीद है यह अपकमिंग SUV देश के अलग-अलग पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम में लाई जाएगी।

इसी बीच एक डिजाइनर ने फोटोशॉप के जरिए अपकमिंग Scorpio N के पुलिस अवतार की तस्वीर बनाई है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। Mahindra Scorpio-N की पुलिस कार को खास स्टाइल दिया गया है। इसके अलावा, इसमें रूफ-माउंटेड बीकन लाइट्स भी नजर आ रही हैं।

महिंद्रा अपनी अपकमिंग Scorpio N को 'Big Daddy Of SUV' के तौर पर टीज कर रही है। वहीं इसके लीक डायमेंशन के मुताबिक यह SUV 4,662mm लंबी, 1,917mm चौड़ी और 1,870mm ऊंची होगी। इसे 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा नई स्कॉर्पियो के 6 सीटर वेरिएंट में कैप्टन सीट्स दी जाएंगी।

