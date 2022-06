Mahindra Scorpio N Vs Tata Safari: लंबे इंतजार के बाद 2022 Mahindra Scorpio N लॉन्च हो गई है। कंपटीशन की बात करें तो शुरुआत से ही स्कॉर्पियो और टाटा सफारी के बीच जोरदार टक्कर रही है। इन दोनों गाड़ियों को बतौर ब्रांड जाना जाता है। New Tata Safari भारतीय बाजार में काफी समय से मौजूद है और इस सेगमेंट में इसकी बिक्री अच्छी है। ऐसे में New Scorpio के आने से दोनों SUVs के बीच जोरदार मुकाबला होना तय है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio-N: नई महिंद्रा स्कॉर्पियो हुई लॉन्च, जानें Big Daddy Of SUVs की खूबियां

क्या आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं और नई स्कॉर्पियो और टाटा सफारी के बीच किसी एक को चुनना चाहते हैं? आइए जानते हैं 2022 Mahindra Scorpio N और New Tata Safari में कौन ज्यादा बेहतर है… Also Read - 2022 Mahindra Scorpio N Launch: जल्द खत्म होगा इंतजार, आज लॉन्च होगी नई स्कॉर्पियो, जानें पूरी डिटेल

Scorpio N और Tata Safari के डायमेंशन

टाटा सफारी की तुलना में महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन का साइज बड़ा है। Mahindra Scorpio N की लंबाई 4,662 mm, चौड़ाई 1,917 mm और ऊंचाई 1,875 mm है। वहीं सफारी की लंबाई 4,661 mm, चौड़ाई 1,894 mm और ऊंचाई 1,786 mm है। इसके अलावा, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन में 2,750 mm का वीलबेस है जो टाटा सफारी के वीलबेस (2,741 mm) की तुलना में बड़ा है। Also Read - Mahindra Scorpio N को टक्कर देने के लिए Tata ने शुरू की तैयारी, जल्द लाएगी नई Safari

Scorpio N और Tata Safari के फीचर्स

फीचर्स के मामले में ये दोनों SUV जबरदस्त हैं। Mahindra Scorpio N में वॉयस कमांड के साथ एलेक्सा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-इंच टचस्क्रीन, एड्रेनोएक्स, सोनी 3D सराउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग वील, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं टाटा ने काजीरंगा और डार्क एडिशन के साथ Safari में कई फीचर जोड़े हैं। इसमें 6 एयरबैग, रिस्पोंस मोड, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, IRA-कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 8.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लस्टर में 7.0-इंच डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Scorpio N और Tata Safari का इंजन

Mahindra Scorpio-N को दो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इनमें से एक 2.0L टर्बो-पेट्रोल और दूसरा 2.2L टर्बो-डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन बेस मॉडल के लिए 132PS और टॉप मॉडल के लिए 175PS की पावर जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों उपलब्ध हैं।

दूसरी ओर, टाटा सफारी में सिर्फ 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन मिलता है, जो 170PS की पावर और 350Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश किया सकता है।

Scorpio N और Tata Safari के वेरिएंट

टाटा सफारी कुल 6 वेरिएंट XE, XM, XT, XT+, XZ और XZ+ में आती है। इसके अलावा यह डार्क, गोल्ड और काजीरंगा एडिशन में अवेलेबल है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बात करें तो यह भी 6 वेरिएंट Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L और Z8L (6S) में मिलेगी।

Scorpio N और Tata Safari की कीमत

2022 Mahindra Scorpio-N की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये है और यह 19.49 लाख रुपये तक जाती है। इसके डीजल वेरिएंट की कीमत 12.49 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं टाटा सफारी की कीमत 15.24 लाख रुपये से शुरू होती है और 22.15 लाख रुपये तक जाती है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं। हालांकि Scorpio-N के ऑटोमैटिक मॉडल्स और Z8L (6S) वेरिएंट की कीमत की अनाउंसमेंट नहीं की गई है।