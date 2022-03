Mahindra Thar NFT: पिछले हफ्ते की शुरुआत में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस किया था कि ये NFT (नॉन-फन्जिबल टोकन) स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। अब कंपनी ने Mahindra Thar SUV पर बेस्ड चार NFT रिलीज की हैं, जिनकी नीलामी आज, 29 मार्च से शुरू हो गई है। Also Read - परेशान करने वाली कॉल, SMS से निजात के लिए टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट ने किया गठजोड़

NFT स्पेस में एंटर करने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। Mahindra Thar Superhero NFT सीरीज को कंपनी ने टेक महिंद्रा के साथ मिलकर तैयार किया है और इनकी नीलामी की व्यवस्था महिंद्रा गैलरी के जरिए की है। Mahindra Thar NFT की नीलामी 31 मार्च 2022 तक चलेगी। इच्छुक खरीदार, यहां पर क्लिक करके इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं।

Mahindra Thar NFT

महिंद्रा ने Thar SUV पर आधारित चार NFT पेश की हैं। इनके नाम हैं—Born of the Earth, Taking Flight, Standing Tall और Exploring the Impossible। NFT के मालिक को ब्लॉकचेन पर रजिस्टर किया जाएगा, जिसकी मदद से इन्हें इस डिजिटल आर्ट का एक्सक्लूसिव मालिक बनाया जाएगा।

An action-packed adventure captured in auction-ready tokens. Auction begins for MetaTHAR – four unique Thar NFTs that tell the tale of the 4×4 superhero. First owners also win a thrilling Thar experience. Bid big and be a winner. https://t.co/UREtMbfD9u pic.twitter.com/OjOkZg4X1G — Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) March 29, 2022

खरीदार को इन NFTs को प्रदर्शित करने और फिर से बेचने का अधिकार होगा। ऐसा करने के लिए ये Polygon प्लैटफॉर्म पर मौजूद किसी भी थर्ड-पार्टी मार्केट-प्लेस की मदद ले सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बताया है कि इस NFT सीरीज की सेल के जरिए मिलने वाले पैसे को भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए Project Nanhi Kali को भेज जाएगा।

इसके साथ ही Mahindra Thar NFT के मालिक को कंपनी महाराष्ट्र स्थित Mahindra Adventure Off-road Driver Training Academy या फिर चेन्नई स्थित Mahindra SUV Proving Track पर बुलाएगी। यहां पर इन्हें 4×4 मोटरिंग का थ्रिल एक्सपीरियंस दिया जाएगा।

कैसे होगी नीलामी

Mahindra Thar NFT सीरीज की नीलामी ऑनलाइन NFT मार्केट-प्लेस महिंद्रा गैलरी पर होगी। इसे टेक महिंद्रा के सहयोग से बनाया गया है। नीलामी में भाग लेने के लिए खरीदारों को इस पोर्टल पर क्रिप्टो वॉलेट बनाना होगा। यहां आपको KYC के बाद एक ID दी जाएगी, जो आपके द्वारा लगाई गई बोली की पहचान करेगी।

महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को एक ईमेल भेजेगी। विनर को भुगतान करने और NFT का दावा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि ये स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं तो दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को स्वामित्व का दावा करने का मौका दिया जाएगा।