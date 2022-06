Mahindra & Mahindra ने अपनी अपकमिंग SUV के इंटीरियर की तस्वीरें जारी की हैं। इसे 27 जून, 2022 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। Mahindra नए जनरेशन वाले मॉडल की ‘SUVs के बिग डैडी’ के रूप में मार्केटिंग कर रही है। नया मॉडल मौजूदा मॉडल से काफी बड़ा है। डायमेंशन में मामले में यह टाटा सफारी से भी बड़ी है। Also Read - 2022 Mahindra Scorpio N की सारी डिटेल्स लीक! Tata Safari से भी बड़ी होगी SUV

2022 Mahindra Scorpio N अधिक बेहतर डिजाइन और फीचर-लोडेड, प्रीमियम इंटीरियर के साथ आएगी। नया मॉडल कई कम्फर्ट और फीचर्स, हाई टेक्नोलॉजी और कई सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगा।

नई स्कॉर्पियो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए कई कम्फर्ट और शानदार फीचर्स से लैस है। एसयूवी एक हाई ड्राइविंग कंडीशन और दो-सीटिंग कॉन्फिगरेशन – 6 और 7 सीट्स के साथ आएगी। पहले वाले में सेकंड रो में कैप्टन सीट्स होंगी, जबकि 7-सीटर मॉडल को सेकेंड और थर्ड-रो में बेंच-टाइप सीट्स मिलेंगी।

यह AdrenoX सपोर्ट वाले बड़े 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आएगी, जो नई XUV700 पर भी दिया गया है। यह एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ एलेक्सा कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है।

