Mahindra and Mahindra जल्द ही अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट SUV XUV300 का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करेगी। हालांकि इस अपकमिंग कार का डिजाइन इसके आउटगोइंग मॉडल की तुलना में कुछ खास अलग नहीं होगा, लेकिन इसमें अपडेटेड पेट्रोल मोटर दिया जाएगा। इसकी बदौलत कार की परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेहतर होगी। Mahindra XUV300 का मौजूदा मॉडल भी अपने सेगमेंट में पेट्रोल और डीजल दोनों मोटर्स के साथ सबसे बेहतर टॉर्क जनरेट करता है। Mahindra ने हाल ही में XUV300 फेसलिफ्ट का एक टीजर शेयर किया था, जिसमें गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में पता चला था। इसमें Mahindra XUV300 Facelift को कंपनी के नए ट्विन पीक्स लोगो को फ्रंट ग्रिल और अलॉय वील्स पर देखा जा सकता है। इसके अलावा लॉन्च से पहले ही XUV300 के इंटीरियर्स लीक हो गए हैं। नई Mahindra SUV में स्टीयरिंग व्हील पर भी नया लोगो देखा जा सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं इसक अपकमिंग SUV के बारे में..

Mahindra XUV300 Facelift का इंटीरियर

Mahindra XUV300 Facelift की बात करें तो इसमें नए लोगो के अलावा थोड़े-बहुत कॉस्मेटिक अपडेट मिलेंगे। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है। XUV300 में काफी बड़ा इंटीरियर मिल सकता है, जो सेगमेंट में सबसे अच्छी चौड़ाई और सबसे लंबे वीलबेस के साथ आ सकता है।

Mahindra XUV300 Facelift के फीचर्स

XUV300 Facelift के खास फीचर्स में प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग वील, गियर नॉब, डुअल-टोन ब्लैक, बेज डैशबोर्ड, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सनग्लास होल्डर, स्टोरेज के साथ फोल्डेबल फ्रंट आर्मरेस्ट, फ्लैट सेकेंड रो फ्लोर, डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश शामिल हैं।

XUV300 में कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी मिल सकते हैं जैसे मेमोरी सेटिंग्स के साथ डुअल-जोन ऑटोमैटिक एसी, कम्फर्ट / नॉर्मल / स्पोर्ट के स्टीयरिंग मोड और टायर पोजिशन डिस्प्ले।

इसके दूसरे हाइलाइट्स में एंटी-पिंच के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑक्स और यूएसबी, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो शामिल होंगे। XUV300 में इंजन स्टार्ट स्टॉप, LED इंडिकेटर के साथ पावर फोल्डेबल ORVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रेन और लाइट सेंसर, ऑटो डिमिंग IRVM, कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर माइलेज के लिए इकोसेंस टेक्नोलॉजी भी मिलेगी।

इसके अलावा कार में लाइव वीइकल ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, रिमोट फंक्शन और इमरजेंसी असिस्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं।

Mahindra XUV300 Facelift की परफॉर्मेंस

XUV300 में पहले की तरह 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा। यह 3,750 rpm पर 115PS की मैक्सिमम पावर और 1,500-2,500 rpm पर 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा पेट्रोल वेरिएंट में अपडेटेड टर्बो मोटर दिया जा सकता है, जो लगभग 130PS और 230Nm टॉर्क जनरेट करेगा। यह मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर से लगभग 20PS और 30Nm अधिक है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा।

कार की सेफ्टी किट की बात करें तो इसमें सभी 4 डिस्क ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, EBD के साथ ABS, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे।