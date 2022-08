Mahindra and Mahindra ने हाल में अपनी 5 Electric SUVs के कॉन्सेप्ट से पर्दा हटाया है। अब कंपनी एक और नई इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा XUV400 Electric SUV को 6 सितंबर, 2022 को लॉन्च कर सकती है। Also Read - Mahindra XUV400 Electric SUV से जल्द हटेगा पर्दा, सिंगल चार्ज पर चलेगी 400 किलोमीटर!

Mahindra XUV400 Electric कंपनी की मौजूदा XUV300 सबकॉम्पैक्ट SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकती है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV Max से होगा। Also Read - XUV400 EV: Mahindra और MG लाने वाली हैं 2 शानदार Electric SUV, Tata Nexon EV को देंगी टक्कर

XUV300 से लंबी होगी Mahindra XUV400 Electric SUV

XUV300 के पेट्रोल-डीजल मॉडल के मुकाबले इलेक्ट्रिक XUV400 अधिक लंबी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक Electric XUV400 लगभग 4.2 मीटर लंबी होगी और इसमें अधिक बूट स्पेस होगा। हालांकि इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और वीलबेस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

Mahindra XUV400 Electric SUV की बैटरी और रेंज

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra XUV400 में LG Chem की NMC बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह बैटरी Tata Nexon EV में इस्तेमाल होने वाली LFP सेल से बेहतर है। इसके अलावा यह अधिक पावर और रेंज के साथ आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Mahindra Electric SUV फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज दे सकती है।

Mahindra XUV400 Electric SUV के फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सबसे पहले 2020 Auto Expo में कॉन्सेप्ट अवतार में दिखाया गया था। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। XUV400 में क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल, इंटीग्रेट DRL के साथ नए डिजाइन किए गए हेडलैंप, अपडेटेड टेलगेट और नए टेललैंप क्लस्टर हैं।

Mahindra XUV400 के केबिन में ब्रांड की Adreno X कनेक्टेड कार AI टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एसयूवी ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) से भी लैस हो सकती है।

Mahindra Born Electric SUVs

बता दें महिंद्रा अपने नए INGLO EV स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड 5 Electric SUV लाने वाली है। कंपनी इन SUVs को दो सब-ब्रांड XUV.e और BE के जरिए बेचेगी। XUV.e रेंज में XUV.e8 (इलेक्ट्रिक XUV700) और XUV.e9 कूपे SUV शामिल होंगी। वहीं BE मॉडल लाइनअप में BE.05, BE.07 और BE.09 शामिल होंगी। इसके साथ ही कार मेकर ने पुष्टि की है कि Mahindra XUV.e8 दिसंबर 2024 में लॉन्च की जाएगी। वहीं पहली BE SUV अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगी।