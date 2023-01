Mahindra XUV400 Electric SUV को आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया गया है। नई XUV400 इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग 26 जनवरी से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी मार्च 2023 से शुरू होगी। नई XUV400 2 वेरिएंट्स – EC और EL में उपलब्ध है। इसमें पहले वाला दो चार्जर्स – 3.3kW और 7.2kW के साथ आता है। Also Read - Mahindra XUV400 भारत में जल्द होगी लॉन्च, Tata Nexon EV Max से होगा मुकाबला

नई महिंद्रा XUV400 SUV 4,200mm लंबी, 1821mm चौड़ी और 2600mm ऊंची है। वहीं इसका वीलबेस 2600mm है। SUV में 378-लीटर का बूट स्पेस है जिसे 418-लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read - Mahindra XUV400 भारत में जल्द होगी लॉन्च, जानें कितनी होगी इस Electric SUV की कीमत

नई Mahindra XUV400 दो बैटरी पैक के साथ आती है। इनमें एक 34.5kWh EC वेरिएंट के साथ और दूसरा 39.4kWh बैटरी पैक EL वेरिएंट के साथ आता है। बैटरी फ्रंट एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है जो 150bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क देती है। इसकी टॉप स्पीड 150 किमी प्रति घंटे की है। यह केवल 8.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। Also Read - Maruti की बड़ी तैयारी! भारत में लाएगी Electric SUV, Nexon EV Max और Mahindra XUV400 से होगा मुकाबला

Mahindra XUV400 इलेक्ट्रिक तीन ड्राइविंग मोड्स – फन, फास्ट और फीयरलेस के साथ आती है। ये मोड स्टीयरिंग और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को एडजस्ट करते हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल को भी बदलते हैं। 34.5kWh बैटरी पैक में 375km की रेंज देने का दावा किया गया है, जबकि 39.4kWh बैटरी सिंगल चार्जर पर 456km की ड्राइविंग रेंज दे सकती है।

50kWh डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करके, बैटरी को 50 मिनट से भी कम समय में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। बैटरी को क्रमशः 6 घंटे 30 मिनट और 13 घंटे में 7.2kW या 3.3kW AC चार्जर का उपयोग करके पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है।

Mahindra XUV400 को 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। शुरुआती कीमतें पहली 5,000 यूनिट्स के लिए लागू हैं। 3.3kW चार्जिंग वाले EC वेरिएंट की कीमत 15.99 लाख रुपये है। वहीं 7.2kW चार्जर वाले EC वेरिएंट की कीमत 16.49 लाख रुपये है। टॉप-स्पेक EL वेरिएंट की कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

