Mahindra & Mahindra पाने Born Electric Vision (BEV) के तहत 15 अगस्त को 5 नई इलेक्ट्रिक SUVs से पर्दा हटाएगी। इनमें से एक XUV400 हो सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra XUV400 Electric यह सबकॉम्पैक्ट XUV300 SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है। हालांकि यह न सिर्फ XUV300 से लंबी होगी बल्कि इसका केबिन और बाहरी डिजाइन भी शानदार होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में…

रिपोर्ट्स के अनुसार नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी की लंबाई लगभग 4.2 मीटर होने की उम्मीद है। इसके चलते कार में बेहतर बूट स्पेस और बड़ा बैटरी पैक दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह लगभग 150bhp का पावर आउटपुट देगी। हालांकि इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक जा सकती है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV Max से होगा।

Join us on our journey to an electrifying future. Discover a destination that will energise your senses. Starting August 15, 2022.https://t.co/psJoAavexd pic.twitter.com/YNjjbyq759

— Mahindra Born Electric (@born_electric) August 3, 2022