Mahindra and Mahindra अपनी XUV400 Electric से 8 सितंबर को पर्दा हटाएगी। हालांकि इस अपकमिंग SUV को भारत में पहले भी टेस्टिंग करते देखा गया है। वहीं कंपनी ने भी इसे कई बार टीज कियाहै। इस बार नए टीजर में Mahindra XUV400 Electric को ब्लू कलर में दिखाया गया है। यह Electric SUV, XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। Also Read - Mahindra XUV400 Electric SUV से जल्द हटेगा पर्दा, आ गया ऑफिशियल टीजर

Mahindra XUV400 Electric का कोर डिजाइन मल्टीमॉडल विजन पर बेस्ड हो सकता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स XUV300 जैसे और बाकी अपकमिंग इलेक्ट्रिक महिंद्रा SUV जैसे XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 और BE.09 से उधार लिए जा सकते हैं। जैसे इसके हेडलैंप और LED DRL, XUV300 मॉडल की तरह दिखते हैं। दूसरी ओर, बॉडी पैनल का डिजाइन Mahindra की बॉर्न-इलेक्ट्रिक SUVs के साथ इस्तेमाल की गई थीम के मुताबिक लगता है। इसके कुछ खास हाइलाइट्स में Mahindra का नया ट्विन पीक्स लोगो शामिल है। Also Read - 5 Upcoming SUV by Diwali 2022: Tata Safari Petrol से Mahindra XUV400 EV तक, दिवाली से पहले लॉन्च होंगी ये 5 धांसू SUV

Electric has a new beat that will get your heart racing. Get ready for some fun this #WorldEVday, on 8th September. Also Read - Mahindra XUV400 Electric SUV की लॉन्च डेट लीक, सिंगल चार्ज पर चलेगी 400 किलोमीटर!

