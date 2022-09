Mahindra and Mahindra ने XUV400 Electric का ऑफिसशियल टीजर जारी किया है। इसी के साथ कंपनी ने इस Electric SUV को पेश किए जाने की तारीख भी अनाउंस की है। इसे 8 सितंबर, 2022 को पेश किया जाएगा। XUV400 महिंद्रा की पहला इलेक्ट्रिक वीइकल होगी। भारत में लॉन्च होने के बाद XUV400 Electric का मुकाबला Nexon EV Prime और Nexon EV Max से होगा। जाहिर है मौजूदा समय में Nexon EV पैसेंजर ईवी सेगमेंट पर हावी है और इसकी बाजार में हिस्सेदारी 85 फीसदी से ज्यादा है। XUV400 महिंद्रा की पहले से मौजूद XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। हालांकि XUV300 की लंबाई 3,995 mm है, जबकि Mahindra XUV400 Electric की लंबाई 4.2 मीटर होगी। ऐसे में अपकमिंग कार के अंदर बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगा। Mahindra XUV400 Electric SUV में कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है। नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV में नया ब्रॉन्ज लोगो होगा, जिसे इस महीने की शुरुआत में XUV700 इलेक्ट्रिक वर्जन पर शोकेस किया गया था। Also Read - 5 Upcoming SUV by Diwali 2022: Tata Safari Petrol से Mahindra XUV400 EV तक, दिवाली से पहले लॉन्च होंगी ये 5 धांसू SUV

जाहिर है महिंद्रा ने 2020 Auto Expo में eXUV300 कॉन्सेप्ट को शो किया गया था। इस कॉन्सेप्ट मॉडल के खास फीचर्स में टॉप-माउंटेड L-शेप के LED DRL, स्लीक हेडलैंप, क्लोज-ऑफ फ्रंट ग्रिल, बॉडी क्लैडिंग, रियर बम्पर, रियर स्पॉइलर और शार्प टेल लैंप शामिल हैं।

Mahindra XUV400 Electric की रेंज और पावर

रिपोर्ट्स के मुताबिक XUV400 में दो बैटरी पैक ऑप्शन होंगे। इसके पॉवरट्रेन में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकता है। यह इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 150 hp की पावर जनरेट करेगा। इस Electric SUV की रेंज लगभग 350-400 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं Standard Nexon EV की ARAI सर्टिफाइड रेंज 312 किमी है।

Mahindra XUV400 Electric की कीमत

Mahindra XUV400 की कीमत 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसकी तुलना में Nexon EV Max की कीमत 18.34 लाख रुपये से लेकर 19.84 लाख रुपये के बीच है। वहीं MG ZS EV और Kona Electric की शुरुआती कीमत क्रमश: 21.99 लाख रुपये और 23.84 लाख रुपये है। ध्यान रहे यह कीमतें एक्स-शोरूम के मुताबिक हैं।