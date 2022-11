Mahindra & Mahindra ने अपनी XUV400 Electric SUV को सितंबर 2022 में शो किया था। नई Mahindra XUV400 के लिए टेस्ट ड्राइव दिसंबर 2022 में शुरू होगी। वहीं इसकी कीमतें और डिलीवरी जनवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच कंपनी ने XUV400 OneOfOne स्पेशल एडिशन से पर्दा हटाया है। इस स्पेशल एडिशन को ऑटोमोटिव डिजाइनर प्रताप बोस ने फैशन आइकन Rimzim Dadu की मदद से डिजाइन किया गया है। Also Read - Mahindra XUV 400 EV 3 वेरिएंट में होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगी 456 किलोमीटर

नया Mahindra XUV400 OneOfOne स्पेशल एडिशन Mahindra Automotive के टेक फैशन टूर सीजन 6 का हिस्सा था। इस Special Edition में प्राइमरी एलिमेंट के तौर पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। यह ब्लू आउटलाइन्स और कॉपर कलर के महिंद्रा ट्विन पीक्स लोगो के साथ आती है। वहीं इस Electric SUV के विंडशील्ड और दूसरे बाहरी हिस्सों पर ‘Rimzim Dadu X Bose’ का मार्क भी दिखाई दे रहा है। Also Read - Mahindra XUV400 से लेकर Citroen C3 EV तक, नए साल में लॉन्च होंगी ये 3 जबरदस्त Electric Cars

Mahindra XUV400 OneOfOne स्पेशल एडिशन के केबिन के अंदर फैब्रिक एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सीट के हेडरेस्ट पर ‘Rimzim Dadu X Bose’ मार्क बना हुआ है। इसके केबिन को आर्कटिक ब्लू स्कीम में तैयार किया गया है, जो सीट्स पर भी दिखाई देता है।

Meet the #OneOfOne result of the Rimzim Dadu x Pratap Bose collaboration, the special edition XUV400.#TechMeetsFashion #TechFashionTour pic.twitter.com/lA9mjeVo88

