Mahindra XUV400 Vs Tata Nexon EV Max: Mahindra and Mahindra ने हाल में अपनी पहली Electric SUV XUV400 को पेश किया है। इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। इस eSUV के लिए टेस्ट ड्राइव दिसंबर 2022 में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं इसकी बुकिंग जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू की जा सकती है।

Mahindra XUV400 Electric SUV को भारत में लॉन्च किए जाने के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV Max से होगा। आइए जानते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs में रेंज और फीचर्स के मामले में कौन ज्यादा बेहतर है।

Mahindra XUV400 और Tata Nexon EV Max के फीचर्स

नई Mahindra Electric SUV में एसी वेंट और स्विचगियर में ब्रोंज टच के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। इसमें डिजिटल MID के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एड्रेनॉक्स सॉफ्टवेयर पर चलने वाला 7.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इसके अलावा SUV में नया ड्राइव सलेक्टर, अपडेटेड सेंटर कंसोल, सिंगल पेन सनरूफ, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, ओवर-द-एयर अपडेट के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग, डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स एंकरेज और IP67 रेटेड बैटरी पैक मिलता है।

Tata Nexon EV Max को XZ+ और XZ+ LUX वेरिएंट्स में पेश किया गया है। यह कार ZConnect 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड सीट्स, स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इल्यूमिनेटेड गियर नॉब जैसे फीचर्स के साथ आती है। वहीं इसमें पार्क मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, ब्रेकिंग के लिए चार रीजन लेवल के साथ मल्टी-मोड रीजेन, ऑटो ब्रेक लैंप फंक्शन जैसी खूबियां भी हैं।

Mahindra XUV400 और Tata Nexon EV Max का पावरट्रेन

महिंद्रा की इस पहली इलेक्ट्रिक SUV में 39.4kWh बैटरी पैक दिया गया है। इसे फ्रंट एक्सल पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। यह ई-मोटर 150bhp की मैक्सिमम पावर और 310Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। महिंद्रा का दावा है कि XUV400 Electric मात्र 8.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ऐसे में यह अपने सेगमेंट की सबसे फास्ट SUV बन सकती है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रिक कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है।

Tata Nexon EV Max की बात करें तो इसमें 40.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 143bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक यह कार 9 सेकेंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस इलेक्ट्रिक SUV की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो XUV400 से कम है।

Mahindra XUV400 और Tata Nexon EV Max की रेंज

महिंद्रा का दावा है कि XUV400 एक बार चार्ज करने पर 456 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इसमें स्टीयरिंग, थ्रॉटल प्रोसेस और रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल को एडजस्ट करने के लिए तीन ड्राइविंग मोड – फन, फास्ट और फियरलेस मिलते हैं। वहीं Nexon EV Max को फुल चार्ज करने पर 437 किलोमीटर तक की रेंज (ARAI सर्टिफाइड) मिलती है।

Mahindra XUV400 और Tata Nexon EV Max की चार्जिंग

अपकमिंग XUV400 की बैटरी 50kW DC फास्ट चार्जर के जरिए 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज की जा सकती है। वहीं 7.2kW/32A आउटलेट का इस्तेमाल करके इसे 6 घंटे 30 मिनट में 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड 3.3kW/16A पावर सॉकेट के साथ इसे पूरी तरह चार्ज होने में 13 घंटे लगते हैं।

Tata Nexon EV Max के साथ दो चार्जिंग ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से एक 3.3kW एसी चार्जर और दूसरा 7.2kW एसी चार्जर है। इस मॉडल को 3.3kW AC चार्जर से लगभग 15-16 घंटे में इसे फुल चार्ज किया जा सकता है। वहीं 7.2kW के AC चार्जर से इसे लगभग 5-6 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही कार मेकर का दावा है कि इस Electric SUV को 50 kW DC फास्ट चार्जर के जरिए 56 मिनट में 0-80 प्रतिशत चार्ज किया जा सकता है।