Maruti Alto K10 ने एक बार फिर बाजार में वापसी कर ली है। मारुति सुजुकी ने गुरुवार को 2022 Alto K10 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी। पहले के मुकाबले न्यू जेनरेशन ऑल्टो के10 नए लुक और ढेरों लेटेस्ट फीचर्स के साथ आई है। यह मारुति सुजुकी के लेटेस्ट हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है (All New Maruti Alto K10)। आइए आपको नई ऑल्टो के10 की कीमत (New Alto K10 Price), माइलेज और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - 2022 Maruti Alto K10 भारत में कल करेगी एंट्री, लॉन्च से पहले टॉप वेरिएंट की तस्वीरें हुईं लीक

लुक की बात करें, तो इसमें सामने की तरफ वाइड स्वेप्टबैक हैलोजन हेडलैम्प और मेश-पैटर्न एयर इनटेक के साथ बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल दी गई है। इस कार में आपको फॉग लैम्प या एलईडी डीआरएल जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर्स कार के फ्रंट फेंडर्स पर ही दिए गए हैं और इसके वील 13-इंच के हैं। Also Read - 2022 Maruti Alto K10: ठीक 3 दिन बाद लॉन्च होगी नई ऑल्टो, टीजर में नजर आए फीचर्स

नई ऑल्टो के10 का पीछे का डिजाइन काफी सिम्पल रखा गया है। यह कुछ हद तक नई वाली सिलेरियो की तरह लगती है। हालांकि, इसकी टेल लाइट और रियर बंपर सिलेरियो से अलग हैं। इस छोटी कार में आपको रियर वॉश/वाइपर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। Also Read - 2022 Maruti Alto K10 में मिलेगा दमदार इंजन, लॉन्च से पहले डिजाइन और इंटीरियर का हुआ खुलासा

इंटीरियर और फीचर्स

एक्सटीरियर की तरह नई ऑल्टो के10 का कैबिन भी पहले से बिल्कुल अलग है। स्टीयरिंग वील, इंटीरियर डोर हैंडल और साइड एसी वेंट्स जैसी चीजें सिलेरियो से ली गई हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे पावर विंडो बटन का प्लेसमेंट भी Celerio और S-Presso जैसा ही है।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यह वही सिस्टम है, जो सिलेरियो और एस-प्रेसो में मिलता है। इसके अलावा मैनुअल एसी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रेल, डिजिटल स्पीडोमीटर और चार स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे।

सेफ्टी के लिए इस कार में एबीएस, डुअल फ्रंट एयरबैग और फ्रंट सीट-बेल्ट प्रीटेंशनर्स जैसे फीचर्स हैं। इस कार के साथ मारुति सुजुकी Glinto और Impacto नाम से दो पैकेज भी ऑफर कर रही है।

New Alto K10 price in india (नई ऑल्टो के10 की कीमत)

नई ऑल्टो के10 को चार वेरिएंट लेवल और कुल 6 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 3.99 लाख रुपये है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले टॉप वेरिएंट के लिए 5,33,500 रुपये तक जाती है। AMT का ऑप्शन दोनों अपर वेरिएंट VXi और VXi+ में मिलता है। इनकी कीमत क्रमश: 5,49,500 और 5,83,500 रुपये है। ये Alto K10 की एक्स शोरूम कीमत हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

नई ऑल्टो K10 में आइडल स्टार्ट/स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर का K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 66bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे।

माइलेज (New Alto K10 Mileage)

मारुति सुजुकी का दावा है कि नई ऑल्टो के10 मैनुअल वर्जन में 24.39 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देगी। वहीं, एएमटी गियरबॉक्स के साथ यह 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी।