Maruti Suzuki भारतीय बाजार के लिए एक से बढ़कर एक कारें लाने की तैयारी में है। इस साल, कंपनी पहले ही 2022 Brezza, नई New Baleno और नई Alto K10 लॉन्च कर चुकी है। अगले कुछ दिनों में, कंपनी Grand Vitara SUV की कीमतों का खुलासा करेगी, जिसे कुछ समय पहले पेश किया गया था। इसके अलावा, कंपनी एक नई SUV कूप लाने की तैयारी कर रही है। इस नई SUV कूप का कोडनेम Maruti YTB है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग Maruti Suzuki SUV कूप को Maruti Baleno Cross कहा जाएगा। लॉन्च से पहले ही इस SUV को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। यहां हम इस अपकमिंग SUV के बारे में 5 खास बातें बता रहे हैं…

Maruti Baleno Cross का डिजाइन और इंटीरियर

नई बलेनो क्रॉस Futuro-e कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होगी, जिसे 2020 Auto Expo में शो किया गया था। बलेनो क्रॉस के फ्रंट फेशिया में पतले LED DRL के साथ स्प्लिट हेडलैंप सेट-अप होगा, जिसमें बोनट के टॉप पर 3-ब्लॉक नेक्सा सिग्नेचर होगा। इसके अलॉय वील बलेनो जैसे डिजाइन के होंगे। Also Read - Top 5 best mileage Maruti Suzuki CNG cars: ये हैं मारुति की 5 सबसे जबरदस्त CNG कारें, मिलेगा 35.60km/kg का माइलेज

Maruti Baleno Cross के फीचर्स

सिर्फ स्टाइलिंग तत्व ही नहीं, नया मॉडल केबिन और फीचर्स के मामले में भी Maruti Baleno हैचबैक जैसा होगा। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, Suzuki Connect और वॉयस कमांड के साथ नया 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा कार में ऑटोमैटिक एसी, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग वील, डिजिटल कंसोल, रियर एसी वेंट और कई फीचर्स मिलेंगे होंगे।

Maruti Baleno Cross का इंजन

Maruti Suzuki अपकमिंग बलेनो क्रॉस के साथ बूस्टरजेट (टर्बोचार्ज्ड) पेट्रोल इंजन को फिर से पेश करेगी। कंपनी ने 2018 में 1.0L बूस्टरजेट इंजन के साथ Baleno RS को पेश किया था। हालांकि कम सेल और BS6 एमिशन स्टैंडर्ड के कारण इस पावरट्रेन को बंद कर दिया था।

अब कंपनी ने नए बलेनो क्रॉस में बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन को वापस लाने का फैसला किया है। यह 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा, जो 102bhp की पावर और 150Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इंजन को माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेश किया जा सकता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है।

इसके अलावा Baleno Cross SUV में 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जो बलेनो को पावर देता है। यह डुअलजेट पेट्रोल इंजन 89bhp की पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

Maruti Baleno Cross कब होगी लॉन्च

Maruti Baleno Cross को जनवरी में 2023 Auto Expo में पेश किया जा सकता है। हालांकि इसकी सटीक लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा होना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नया मॉडल फरवरी 2023 में सेल के लिए उपलब्ध हो सकता है।

Maruti Baleno Cross का कंपटीशन

नई बलेनो क्रॉस को Nexa प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Honda WR-V, Nissan Magnite, Renault Kiger और Hyundai Venue से होगा।