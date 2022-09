Maruti Suzuki पिछले कुछ समय से SUV सेगमेंट पर फोकस कर रही है। कंपनी ने हाल में Maruti Grand Vitara को लॉन्च किया है। इसके बाद मारुति सुजुकी एक और SUV लाने वाली है, जो बलेनो पर बेस्ड होगी। इस अपकमिंग SUV को Maruti Baleno Cross (कोडनेम- YTB) कहा जा रहा है। Also Read - Maruti Baleno Cross SUV एक बार फिर आई नजर, Tata Punch और Nisaan Magnite को देगी टक्कर

Maruti Baleno Cross SUV का प्लेटफॉर्म ग्रैंड विटारा से बिलकुल अलग होगा। नई विटारा को सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। वहीं अपकमिंग Maruti SUV को हार्टेक्ट आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया जाएगा। इस कॉम्पैक्ट SUV के साथ ब्रांड के बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन को फिर से पेश किया जाएगा। उम्मीद है यह माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑफर पर होंगे। यह 2022 Auto Expo में पेश किए गए Maruti Future-e कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन हो सकती है। Also Read - Maruti Baleno Cross कब होगी लॉन्च? जानें डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की डिटेल

नई Maruti YTB (Baleno Cross) को 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। इसमें मौजूद डुअलजेट मोटर 89bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी 1.5 लीटर का ड्यूलजेट पेट्रोल इंजन का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो 103bhp की पावर जनरेट कर सकता है। Also Read - 5 New Upcoming Sub-4 Meter SUV: Mahindra XUV300 Facelift से लेकर Baleno CROSS तक, भारत में लॉन्च होंगी ये 5 धांसू SUV

Maruti Baleno Cross कंपनी की प्रीमियम पेशकश होगी। इस नई मारुति कॉम्पैक्ट SUV को Nexa डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा। इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बलेनो क्रॉस को 2023 Auto Expo (जनवरी) में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे फरवरी, 2023 में लॉन्च किया जा सकता है।

