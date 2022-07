Maruti Suzuki ने Grand Vitara SUV से पर्दा हटा दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि नई ग्रैंड विटारा को भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस नई SUV का प्रोडक्शन अगस्त में कर्नाटक में Toyota के बिदादी प्लांट में शुरू होगा। वहीं ग्रैंड विटारा से पहले Toyota अगस्त 2022 में नई Urban Cruiser Hyryder SUV लॉन्च करेगी। Also Read - Grand Vitara Vs Creta Vs Seltos: नई विटारा, क्रेटा या सेल्टॉस? कौन सी SUV है बेहतर, जानें इंजन और माइलेज की पूरी डिटेल

Maruti Grand Vitara SUV को 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर ऑनलाइन या अथोराइज्ड NEXA प्रीमियम डीलरशिप पर बुक किया जा सकता है।

Maruti Grand Vitara के वेरिएंट और फीचर्स

नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 6 वेरिएंट्स में आएगी। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, इंटेलिजेंट हाइब्रिड इंजन के साथ जेटा + और अल्फा + शामिल हैं। इस SUV पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एम्बिएंट लाइटिंग, गूगल और सिरी वॉयस असिस्ट के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट से लैस है।

Maruti Grand Vitara का इंजन

Vitara के इंटेलिजेंट हाइब्रिड वेरिएंट में Toyota का 3-सिलेंडर 1.5-लीटर इंजन दिया गया है। यह 177.6V लिथियम-आयन बैटरी से जुड़ा है। इसके साथ e-CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसे ग्लोबल Toyota Yaris Cross hybrid के साथ भी पेश किया गया है।

इसके अलावा यह 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी आती है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है।

Maruti Grand Vitara का माइलेज

नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा SUV सेगमेंट में सबसे अधिक फ्यूल एफिशिएंटी मॉडल है। SUV के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल से 27.97kmpl का (ARAI सर्टिफाइड) माइलेज मिलने का दावा किया गया है। वहीं इसका माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 21.11kmpl का माइलेज देता है। इसके अलावा कंपनी ने दावा किया है कि विटारा का ऑटोमैटिक फ्रंट वील ड्राइव मॉडल 20.58kmpl माइलेज देता है। इसके साथ ही मैनुअल ऑल-वील-ड्राइव मॉडल में 19.38kmpl माइलेज मिलने का दावा किया गया है।

Maruti Grand Vitara की कीमत

हालांकि Maruti Grand Vitara की कीमत लॉन्च के वक्त अनाउंस की जाएगी, लेकिन लीक्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत 9.50 लाख रुपये हो सकती है। वहीं इसका टॉप मॉडल 20 लाख रुपये तक जा सकता है। ये कीमत एक्स-शोरूम के मुताबिक होंगी। लॉन्च के बाद नई मारुति कॉम्पैक्ट SUV का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Astor, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq से होगा।