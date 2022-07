मारुति सुजुकी 20 जुलाई 2022 को Grand Vitara SUV पेश करेगी। कंपनी ने नई SUV के कई टीजर जारी किए हैं। एक नए टीजर में Maruti Grand Vitara के फ्रंट प्रोफाइल को देखा जा सकता है। यह SUV काफी हद तक ग्लोबल मार्केट में मौजूद नई Suzuki S-Cross की तरह लगती है। Also Read - ऐसी दिखती है नई Maruti Grand Vitara SUV, कंपनी ने जारी किया नया टीजर

टीजर के मुताबिक Grand Vitara का फ्रंट डिजाइन इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही नई S-Cross से मिलता जुलता है। नई HyRyder और Grand Vitara को Suzuki ने डेवलप किया है। हालांकि इसका फ्रंट डिजाइन हाल ही में पेश की गई Toyota HyRyder से बिलकुल अलग है। SUV सुजुकी के ग्लोबल-सी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं जो ब्रेजा और नई जनरेशन की एस-क्रॉस भी इसी पर बेस्ड हैं। Also Read - कन्फर्म! Maruti Grand VITARA भारत में जल्द होगी लॉन्च, 11000 रुपये में शुरू हुई बुकिंग

With a muscular design and bold front fascia, Grand Vitara is all set to own the roads with its dominating looks. Coming soon to NEXA.

