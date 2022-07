Maruti Suzuki ने अपकमिंग Grand Vitara SUV का एक नया टीजर वीडियो जारी किया है। एक तरह से यह विटारा की पहली झलक है जिसमें इसका बॉडी स्टाइल नजर आता है। नए टीजर में इस 5-सीटर अर्बन SUV का सिल्हूट देखा जा सकता है। New Maruti Grand Vitara को भारत में 20 जुलाई, 2022 को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। Also Read - कन्फर्म! Maruti Grand VITARA भारत में जल्द होगी लॉन्च, 11000 रुपये में शुरू हुई बुकिंग

नई मारुति ग्रैंड विटारा SUV का साइड प्रोफाइल हाल ही में पेश हुई Toyota HyRyder जैसा दिखता है। हालांकि इसमें कुछ विजुअल चेंज किए जाएंगे। Also Read - Innova HyCross: Toyota लाने वाली है एक और हाइब्रिड कार, जानें क्या कुछ होगा खास

Bold design with innovation and new experiences awaits you. A new breed of SUVs is coming to NEXA. Introducing Grand Vitara. Also Read - 2022 Brezza के बाद 'Vitara' SUV लाने की तैयारी में मारुति, 20 जुलाई को हो सकती है लॉन्च

Bookings Open – https://t.co/p853L6dYxD#GrandVitara #ANewBreedOfSUVs #NEXA #CreateInspire #BookingsOpen pic.twitter.com/QZfH5X0dJb

— Nexa Experience (@NexaExperience) July 12, 2022