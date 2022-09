Maruti Suzuki ने Grand Vitara की कीमतों की घोषणा कर दी है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Toyota Hyryder से है। ये दोनों SUVs एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। इन दोनों गाड़ियों को मारुति और टोयोटा ने मिलकर बनाया है। वहीं Grand Vitara और Hyryder दोनों ही हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती हैं। Also Read - Maruti Grand Vitara भारत में हुई लॉन्च, जानें कितनी है इस SUV की कीमत

Maruti Grand Vitara Vs Toyota Hyryder: Maruti Grand Vitara कुल 10 वेरिएंट में आती है। इसमें सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, जेटा+ और अल्फा+ वेरिएंट ऑप्शन शामिल हैं। इनमें से पहले चार वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड इंजन दिया गया है। वहीं बाकी दो इंटेलिजेंट हाइब्रिड इंजन के साथ आते हैं। Toyota Urban Cruiser Hyryder की बात करें तो यह E, S, G, V वेरिएंट में आती है। इसके S, G और V वेरिएंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। Also Read - Maruti Suzuki Grand Vitara की लॉन्च डेट आई, जल्द हटेगा इस SUV की कीमत से पर्दा

जाहिर है Hyryder की कीमत विटारा से पहले अनाउंस कर दी गई थीं। Maruti Grand Vitara की कीमत 10.45 लाख रुपये से शुरू है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप की बात की जाए तो यह SUV, Toyota Hyryder से 50,000 रुपये अधिक महंगी है। Also Read - हो जाएं तैयार! Grand Vitara, Tiago EV और Toyota की Flex-Fuel कार अगले हफ्ते होंगी लॉन्च

Designed to Dominate, The Advanced Grand Vitara is here to #RuleEveryRoad. Prices starting at ₹10,45,000.#GrandVitara #ANewBreedOfSUVs #IntelligentElectricHybrid #AllGrip #Hybrid #AWD #NEXA #NEXAVerse #CreateInspire pic.twitter.com/XgOPR84scg

— Nexa Experience (@NexaExperience) September 26, 2022