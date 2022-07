Maruti Suzuki India भारतीय बाजार में कई नए मॉडल लॉन्च करने वाली है। इस बीच सबसे पहले Maruti Suzuki Grand Vitara से पर्दा हटाया जाएगा। इस SUV के लॉन्च से पहले, कार मेकर ने इसके कई टीजर जारी किए हैं। Also Read - Maruti Grand Vitara की कीमत लॉन्च से पहले लीक, Creta और Seltos से होगी सस्ती?

Grand Vitara के लेटेस्ट ट्रेलर से पता चलता है कि नई SUV में हाइब्रिड पावरट्रेन और पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। इससे पहले, ऑटोमेकर ने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साइड प्रोफाइल और कार के LED हेडलैंप और टेल लैंप जैसी डिटेल्स का खुलासा किया था। नई SUV काफी हद तक हाल ही में पेश की गई Toyota Urban Cruiser Hyryder की तरह हो सकती है। Also Read - सामने आई Maruti Grand Vitara की एक और तस्वीर, लॉन्च से पहले जानें फीचर्स और इंजन की डिटेल

यहां हम Maruti Vitara में मिलने वाले 5 जबरदस्त फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो दूसरी इसे Hyundai Creta और Seltos जैसी दूसरी SUVs से बेहतर बनाते हैं। Also Read - ऐसी दिखती है नई Maruti Grand Vitara SUV, कंपनी ने जारी किया नया टीजर

SUVs में AWD लेआउट की डिमांड काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए मारुति सुजुकी Grand Vitara को ऑफ-रोड मोड और ऑल-वील-ड्राइव लेआउट ऑप्शन के साथ लाएगी। यह फीचर इस सेगमेंट की किसी दूसरी कार के साथ नहीं मिलता है।

मारुति सुजुकी की अपकमिंग मिड-साइज SUV को अपनी कटेगरी में सबसे अधिक फ्यूल-एफिशिएंट वीइकल हो सकती है। यह दो पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ आएगी। इसमें पहला माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5L NA पेट्रोल इंजन और दूसरा स्ट्रांग-हाइब्रिड सेटअप के साथ 1.5L पेट्रोल मोटर होगा। इसके साथ EV मोड और Drive मोड का ऑप्शन मिलेगा।

Get ready to set new limits with a new breed of SUVs – Grand Vitara, powered by the revolutionary self-charging Intelligent Electric Hybrid technology.

Bookings Open: https://t.co/p853L6dYxD#GrandVitara #ANewBreedOfSUVs #GrandVitaraHybrid #NEXA #CreateInspire #BookingsOpen pic.twitter.com/ZjahHbdIGd

— Nexa Experience (@NexaExperience) July 17, 2022