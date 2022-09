Maruti Suzuki Grand Vitara को हाल में पेश किया गया था। मारुति सुजुकी 26 सितंबर, 2022 को भारत में इस SUV को लॉन्च करेगी। एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। Grand Vitara को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। इसे Toyota Urban Cruiser Hyryder के साथ बेचा जाएगा। Also Read - हो जाएं तैयार! Grand Vitara, Tiago EV और Toyota की Flex-Fuel कार अगले हफ्ते होंगी लॉन्च

Maruti Grand Vitara को 6 वेरिएंट ऑप्शन में बेचा जाएगा। इसमें सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, जेटा + और अल्फा + वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से दो वेरिएंट जेटा + और अल्फा + स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हैं। Also Read - Maruti Grand Vitara: ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट में क्या है फर्क? जानें पूरी डिटेल

इस अपकमिंग Maruti Suzuki SUV में 9 इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और टीपीएमएस जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read - Maruti Grand Vitara नवरात्री में होगी लॉन्च! जानें क्या हो सकती है इस SUV की कीमत

ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक) वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 115bhp की पावर और 122Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) के साथ जोड़ा गया है।

इस SUV को माइल्ड-हाइब्रिड (स्मार्ट इलेक्ट्रिक) 1.5-लीटर पावरट्रेन के साथ भी पेश किया गया है। यह 103bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट में वैकल्पिक ऑल-वील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है।

Experience smoother and quieter drives of the #GrandVitara with the revolutionary #IntelligentElectricHybrid System. Bookings open. Experience the Grand Vitara in the #NEXAVerse. Visit https://t.co/XRC5gZwKsd#ANewBreedOfSUVs #Hybrid #AWD #NEXA #CreateInspire #BookingsOpen pic.twitter.com/O6PJuO4R8G

— Nexa Experience (@NexaExperience) July 22, 2022