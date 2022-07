2022 Maruti Brezza को लॉन्च करने के बाद मारुति जल्द ही एक और नई SUV लाने जा रही है। अपकमिंग SUV को मारुति और Toyota मिलकर बनाएंगी। Maruti Suzuki ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए खुलासा किया है कि वो अपनी नई SUV 20 जुलाई को पेश करेगी। कंपनी ने इसे YFG कोडनेम दिया है। Also Read - Maruti की बड़ी तैयारी: सस्ती वाली Alto हो गई बंद, वापस आ रही Alto K10!

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे Maruti Suzuki Vitara नाम दिया जा सकता है। इसे Toyota Hyryder के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। वहीं इसके कई पार्ट्स Hyryder जैसे ही होंगे। Also Read - मारुति की बड़ी तैयारी! New Vitara से लेकर Jimny तक, Maruti Suzuki जल्द लॉन्च करेगी तीन धांसू SUV

रिपोर्ट्स के मुताबिक Maruti Vitara का प्रोडक्शन मारुति की कर्नाटक फैसिलिटी में अगस्त 2022 से शुरू होगा। हालांकि यह डिजाइन और स्टाइल के मामले में Hyryder से अलग हो सकती है। अपकमिंग SUV में 2022 Brezza की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है। इसे प्रीमियम अपील देने के लिए लेदर सीट्स, लेदर स्टीयरिंग और सनरूफ मिल सकता है। Also Read - Toyota Urban Cruiser Hyryder: हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आई टोयोटा की नई SUV, 25000 रुपये में कर सकते हैं बुक

Maruti Vitara SUV में Hyryder की तरह ही वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कनेक्टेड कार टेक और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर मिलेंगे।

Vitara SUV के पावरट्रेन सिस्टम में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5L K15C डुअल-जेट पेट्रोल और टोयोटा का 1.5L TNGA पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यह 103bhp की पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। मैनुअल वर्जन में AWD (ऑल-व्हील-ड्राइव) सिस्टम मिलेगा।

इसके अलावा विटारा का हाइब्रिड वेरिएंट eCVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। यह FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) सिस्टम के साथ उपलब्ध होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई विटारा 25kmpl तक का माइलेज दे सकती है। इसके साथ ही Vitara मारुति की सबसे पावरफुल SUV होगी।

भारत में लॉन्च होने के बाद Maruti Suzuki Vitara का मुकाबला XUV700, Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, VW Taigun, MG Astor, XUV700, Tata Harrier और Jeep Compass से होगा।

Finally, here’s an advanced SUV with the power of both #hybrid electric and petrol. So that every road you take leads you to #awesome destinations.

Book now: https://t.co/GIst6EHRiR #ToyotaIndia #ToyotaUrbanCruiserHyryder #ItsHYTime pic.twitter.com/rCitEtipBs

— Toyota India (@Toyota_India) July 1, 2022