Maruti Suzuki ने नई दिल्ली में WagonR प्रोटोटाइप को पेश किया है। यह मॉडल प्रौद्योगिकी के चल रहे मूल्यांकन के हिस्से के रूप में फ्लेक्स ईंधन पर चलता है। इस कार को 20 प्रतिशत (E20) और 85 प्रतिशत (E85) के बीच किसी भी इथेनॉल-पेट्रोल मिक्सचर पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है।

Maruti Suzuki का दावा है कि इस WagonR प्रोटोटाइप को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जापान के सपोर्ट से लोकली डिजाइन और डेवलप किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari की उपस्थिति में इस प्रोटोटाइप से पर्दा हटाया गया।

WagonR Flex Fuel प्रोटोटाइप कार में अपग्रेडेड इंजन है। इसे खास तौर से हाई इथेनॉल-मिक्स्ड पेट्रोल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। यह मॉडल नई फ्यूल सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें कोल्ड स्टार्ट असिस्ट के लिए हीटेड फ्यूल रेल और इथेनॉल प्रतिशत का पता लगाने के लिए इथेनॉल सेंसर शामिल हैं। इसमें इंजन को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और दूसरे मशीनरी पार्ट्स को भी अपडेट किया गया है।

WagonR flex fuel prototype car runs on ethanol blended gasoline. It will not only reduce the country’s crude oil import burden & improve the environment but also benefit rural economy by increasing farmers’ income.@PMOIndia @MORTHIndia @nitin_gadkari @siamindia @BrazilEmbassyIN pic.twitter.com/bP6T6GBgMv

